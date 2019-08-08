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8 августа 2019 г.
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В Израиле

Израиль простился с Двиром Сореком, убитым террористами

время публикации: 20:16 | последнее обновление: 21:27 блог версия для печати фото
Израиль простился Двиром Сореком, убитым террористами
Двир Иегуда Сорек
Израиль простился Двиром Сореком, убитым террористами

Вечером 8 августа на гражданском кладбище в Офре состоялись похороны 19-летнего учащегося военной йешивы "Маханаим" Двира Иегуды Сорека, убитого террористами прошлой ночью. На траурную церемонию прощания с Двиром пришли тысячи израильтян. По просьбе семьи погибшего, его похороны не освещалась СМИ.

Родители юноша приняли решение пожертвовать его органы (глазную роговицу) для пересадки. Они убеждены, что их сын одобрил бы их.

Двир Иегуда Сорек, житель поселка Офра, был сыном известного публициста Йоава Сорека. Дед Двира, раввин Биньямин Херлинг, был убит в теракте возле Шхема в октябре 2000 года.

Вечером 7 августа Двир отправился в Иерусалим, чтобы купить подарки своим наставникам в йешиве по случаю окончания учебного года. Ночью, после того, как он не вернулся ни домой, ни в йешиву, были начаты его поиски.

Глава пресс-службы ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манелис сообщил: "В ночные часы мы получили сообщение об исчезновении 18-летнего юноши, родственники которого на протяжении нескольких часов безуспешно пытались установить с ним связь. По тревоге были подняты подразделения региональной бригады "Эцион", а также следопыты. Примерно в 3:00 военнослужащие обнаружили тело юноши у въезда в Мигдаль Оз. Медики констатировали смерть молодого человека и установили, что он был убит ударами ножа. По всем признакам, речь идет о теракте, но пока многое неясно".

Шломо Вилк, раввин военной йешивы "Маханаим" рассказал, что юноша был найден прижимающим к себе книги Давида Гроссмана, которые он купил в подарок своим учителям.

В Самарии и Иудее ведется розыск террористов. Корреспондент Кармель Дангор в эфире радиостанции "Кан Бет" рассказала, что в силах безопасности пришли к выводу, что террористы не планировали похищение. По данным расследования, террористы заметили Двира, когда тот вышел из автобуса на 60-м шоссе и пошел пешком к Мигдаль Оз. Он был убит в ста метрах от поста охраны поселка. Террористы с места теракта скрылись на автомобиле. Рядом с местом убийства были найдены следы машины, совершившей резкий разворот.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу, посетив место теракта, пообещал, что террористы будут найдены.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за убийство Двира Сорека. В то же время "Исламский джихад" в Газе распространил обращение, в котором выразил поддержку действиям террористов, назвав убийство солдата "героической операцией", свидетельствующей о готовности жителей Западного берега к сопротивлению оккупации.

Руководство террористической организации ХАМАС тоже приветствовало убийство. При этом ХАМАС не берет на себя ответственность за теракт. В заявлении ХАМАСа сказано, что совершенное нападение доказывает: властям Израиля не удалось остановить сопротивление. Особо отмечается, что координация действий спецслужб Израиля и Палестинской автономии не гарантирует безопасности израильтянам на Западном берегу.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 августа 2019 г.
Начальник Генштаба ЦАХАЛа посетил место теракта
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Двир Сорек, убитый террористами, был найден в обнимку с книгами Давида Гроссмана
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 августа 2019 г.
Двир Иегуда Сорек будет похоронен на кладбище в Офре
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 8 августа 2019 г.
Убийство солдата в Гуш Эционе: ЦАХАЛ разыскивает террористов. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 августа 2019 г.
ХАМАС об убийстве солдата: "Израилю не удалось остановить сопротивление"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 августа 2019 г.
Принято решение о дислокации дополнительных сил в Иудее и Самарии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 августа 2019 г.
"Исламский джихад" приветствовал убийство израильского солдата в Гуш Эционе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 августа 2019 г.
Maan: убийство солдата в Гуш Эционе, военные проводят обыски в Бейт Фаджаре и Аль-Арубе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 августа 2019 г.
В Гуш Эционе убит 19-летний Двир Иегуда Сорек
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 августа 2019 г.
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Четверг, 8 августа 2019 г.
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