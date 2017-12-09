Боевые действия в Газе и на границе с сектором после "дня гнева"

Вечером в пятницу, 8 декабря, с 18 до 22 часов из сектора Газы по израильской территории было выпущено не менее пяти ракет: одна из них была сбита системой ПРО "Железный купол", другая упала в Сдероте, причинив ущерб, еще две ракеты взорвались на незастроенной местности, и одна ракета упала в Газе.

С израильской стороны раненых нет. Но двум жителям Сдерота потребовалась медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока.

Ответственность за обстрелы израильской территории взяли на себя "Бригады Насера Салах ад-Дина" (боевое крыло "Комитетов народного сопротивления").

В ответ на ракетные обстрелы израильские ВВС, артиллерия и танки нанесли серию ударов по позициям боевиков ХАМАСа и других террористических группировок.

Как передает агентство Maan, в результате израильских ударов по целям в северной части Газы тяжелые ранения получили не менее 15 человек, в их числе один маленький ребенок. В сообщении говорится, что ЦАХАЛ нанес удары по двум объектам боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" (ХАМАС) около башен Шейх Зуэйд, севернее лагеря беженцев Джальджулия, причинив значительный ущерб. Кроме того, израильские самолеты атаковали объект боевиков на северо-западе Газы, а артиллерия ЦАХАЛа обстреляла базу боевиков к востоку от Бейт-Хануна, на севере сектора. Были также обстреляны позиции к востоку от города Газа.

Ранее в Иерусалиме, Иудее и Самарии, а также на границе Газы, произошли столкновения с участниками массовых акций протеста, приуроченных ко "дню гнева", объявленного палестинскими радикальными организациями после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. В акциях протеста приняли участие около 10 тысяч человек. В ходе столкновений были убиты двое демонстрантов, более 200 получили ранения, травмы и отравления слезоточивым газом, сообщает "Красный полумесяц". Ранее сообщалось, что 7 декабря в ходе столкновений с израильскими военными и полицейскими пострадали более 100 арабов.

В ночь на 9 декабря министерство здравоохранения Палестинской автономии распространило заявление, в котором сказано, что 7-8 декабря в результате столкновений пострадали около 1100 палестинских арабов. Правда, при этом признается, что в большинстве случаев речь идет о легких отравлениях слезоточивым газом.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Декабрь. 5 обстрелов. 5 ракет. Нет пострадавших (по данным на 8 декабря).

Сентябрь-ноябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

Август. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Июль. 2 обстрела. 2 ракеты. Пострадавших нет.

Июнь. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 3 обстрела, 3 ракеты. Пострадавших нет.

Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





