"День гнева" в ответ на речь Трампа: новый этап "интифады Эль-Кудса"

Палестинская террористическая организация "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) объявила пятницу, 8 декабря, "днем гнева" в ответ на заявление президента США о признании Иерусалима столицей Израиля. ХАМАС призвал арабскую молодежь и активистов всех палестинских фракций к новому этапу восстания, целью которого объявлено "освобождение Иерусалима".

Этот призыв поддержали террористические группировки "Исламский джихад", "Комитеты народного сопротивления" и другие. По сути, речь идет о новом этапе "интифады Эль-Кудса" или "интифады ножей", начавшейся осенью 2015 года. Жертвами террористов за этот период стали 60 человек, сотни были ранены.

В связи с угрозами экстремистов были усилены меры безопасности, прежде всего в Иерусалиме, Иудее и Самарии. Накануне "дня гнева" в арабских кварталах Иерусалима израильскими правоохранительными органами были задержаны 16 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщает "Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу.

Израильская общая служба безопасности (ШАБАК) предупредила о высокой вероятности провокаций после пятничной молитвы мусульман на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.

Утром в пятницу информации о каких-либо серьезных инцидентах не поступало.

Накануне вечером боевики "Бригад Насера Салах ад-Дина" (боевое крыло "Комитетов народного сопротивления") предприняли несколько попыток ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газы. Одна из ракет разорвалась на израильской территории, не причинив ущерба, другие две упали в Газе. В ответ на эти обстрелы танки и ВВС ЦАХАЛа атаковали позиции боевиков ХАМАСа, так как именно на эту организацию, контролирующую сектор в течение последних 10 лет, Израиль возлагает ответственность за вооруженные провокации.

В течение дня, 7 декабря, акции протеста, приуроченные ко "дню гнева", проходили в Газе, Рамалле, Хевроне, Шхеме, Дженине, Калькилии, Туль-Кареме и других населенных пунктах Палестинской автономии, а также в Старом городе Иерусалима, в основном около Шхемских ворот. Палестинские источники сообщали о более сотни пострадавших в результате столкновений с израильскими военнослужащими и полицейскими.

Ожидается, что в эту пятницу акции солидарности с палестинским "днем гнева" будут проводиться в Турции, Иране, Иордании, Малайзии, Пакистане и других странах мусульманского мира.





