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8 декабря 2017 г.
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В Израиле

Обстрел из Газы. Ракета сбита "Железным куполом" над Сдеротом

время публикации: 18:09 | последнее обновление: 19:45 блог версия для печати фото
Обстрел из Газы. Ракета сбита "Железным куполом" над Сдеротом
Обстрел из Газы. Ракета сбита "Железным куполом" над Сдеротом
Обстрел из Газы. Ракета сбита "Железным куполом" над Сдеротом

В пятницу, 8 декабря, около 18:00, в Сдероте, а также населенных пунктах региональных советов Шаар а-Негев, Сдот-Негев, Хоф Ашкелон и Эшколь, прозвучали сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах.

Всего террористами было выпущено три ракеты. Одна из них была сбита батареей противоракетной обороны "Железный купол" в районе Сдерота. Остальные упали на незастроенной территории.

Пострадавших нет, материальный ущерб причинен не был.

Спустя час, около 19:10, сирены "Цева Адом" были вновь слышны в населенных пунктах региональных советов Сдот-Негев и Бней-Шимон, расположенных на границе с сектором Газы.

Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, террористы осуществили запуск ракеты в сторону Израиля, однако на израильской территории падения ракеты зафиксировано не было.

Накануне вечером боевики "Бригад Насера Салах ад-Дина" (боевое крыло "Комитетов народного сопротивления") предприняли несколько попыток ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газы. Одна из ракет разорвалась на израильской территории, не причинив ущерба, другие две упали в Газе. В ответ на эти обстрелы танки и ВВС ЦАХАЛа атаковали позиции боевиков ХАМАСа, так как именно на эту организацию, контролирующую сектор в течение последних 10 лет, Израиль возлагает ответственность за вооруженные провокации.

Палестинская террористическая организация "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) объявила пятницу, 8 декабря, "днем гнева" в ответ на заявление президента США о признании Иерусалима столицей Израиля. ХАМАС призвал арабскую молодежь и активистов всех палестинских фракций к новому этапу восстания, целью которого объявлено "освобождение Иерусалима". Этот призыв поддержали террористические группировки "Исламский джихад", "Комитеты народного сопротивления" и другие.

Сообщалось о примерно тридцати очагах беспорядков на территории Палестинской автономии. В Иудее и Самарии, по оценкам военных, в этих акциях участвовали, в общей сложности, около 3 тысяч человек (палестинские СМИ сообщали о десятках тысяч манифестантов, с учетом участников акций протеста в Иерусалиме и мирных шествий в городах ПА). Очаги столкновений возникали около гробницы Рахели (на южной окраине Иерусалима), в Аль-Арубе, около Туль-Карема, в районе Каландии (к югу от Рамаллы) и в Бейт-Уммаре.

Около 16:00 палестинское агентство Maan со ссылкой на министерство здравоохранения сектора Газы сообщило, что в результате действий израильских военнослужащих были убиты двое арабов, участников акций протеста против заявления президента США Дональда Трампа.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Декабрь. 4 обстрела. 2 ракеты. Нет пострадавших (по данным на 8 декабря).

Ноябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

Октябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

Сентябрь. Ни одного обстрела не зафиксировано.

Август. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Июль. 2 обстрела. 2 ракеты. Пострадавших нет.

Июнь. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 3 обстрела, 3 ракеты. Пострадавших нет.

Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.



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Пятница, 8 декабря 2017 г.
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