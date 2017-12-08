Обстрел из Газы. Ракета сбита "Железным куполом" над Сдеротом

В пятницу, 8 декабря, около 18:00, в Сдероте, а также населенных пунктах региональных советов Шаар а-Негев, Сдот-Негев, Хоф Ашкелон и Эшколь, прозвучали сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах.

Всего террористами было выпущено три ракеты. Одна из них была сбита батареей противоракетной обороны "Железный купол" в районе Сдерота. Остальные упали на незастроенной территории.

Пострадавших нет, материальный ущерб причинен не был.

Спустя час, около 19:10, сирены "Цева Адом" были вновь слышны в населенных пунктах региональных советов Сдот-Негев и Бней-Шимон, расположенных на границе с сектором Газы.

Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, террористы осуществили запуск ракеты в сторону Израиля, однако на израильской территории падения ракеты зафиксировано не было.

Накануне вечером боевики "Бригад Насера Салах ад-Дина" (боевое крыло "Комитетов народного сопротивления") предприняли несколько попыток ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газы. Одна из ракет разорвалась на израильской территории, не причинив ущерба, другие две упали в Газе. В ответ на эти обстрелы танки и ВВС ЦАХАЛа атаковали позиции боевиков ХАМАСа, так как именно на эту организацию, контролирующую сектор в течение последних 10 лет, Израиль возлагает ответственность за вооруженные провокации.

Палестинская террористическая организация "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) объявила пятницу, 8 декабря, "днем гнева" в ответ на заявление президента США о признании Иерусалима столицей Израиля. ХАМАС призвал арабскую молодежь и активистов всех палестинских фракций к новому этапу восстания, целью которого объявлено "освобождение Иерусалима". Этот призыв поддержали террористические группировки "Исламский джихад", "Комитеты народного сопротивления" и другие.

Сообщалось о примерно тридцати очагах беспорядков на территории Палестинской автономии. В Иудее и Самарии, по оценкам военных, в этих акциях участвовали, в общей сложности, около 3 тысяч человек (палестинские СМИ сообщали о десятках тысяч манифестантов, с учетом участников акций протеста в Иерусалиме и мирных шествий в городах ПА). Очаги столкновений возникали около гробницы Рахели (на южной окраине Иерусалима), в Аль-Арубе, около Туль-Карема, в районе Каландии (к югу от Рамаллы) и в Бейт-Уммаре.

Около 16:00 палестинское агентство Maan со ссылкой на министерство здравоохранения сектора Газы сообщило, что в результате действий израильских военнослужащих были убиты двое арабов, участников акций протеста против заявления президента США Дональда Трампа.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Декабрь. 4 обстрела. 2 ракеты. Нет пострадавших (по данным на 8 декабря).

Ноябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

Октябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

Сентябрь. Ни одного обстрела не зафиксировано.

Август. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Июль. 2 обстрела. 2 ракеты. Пострадавших нет.

Июнь. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 3 обстрела, 3 ракеты. Пострадавших нет.

Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





