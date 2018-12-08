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В Израиле

Зимняя буря: дожди начнут ослабевать, вероятность затоплений сохранится

время публикации: 09:23 | последнее обновление: 10:29 блог версия для печати фото
Зимняя буря: дожди начнут ослабевать, вероятность затоплений сохранится
Зимняя буря: дожди начнут ослабевать, вероятность затоплений сохранится
Зимняя буря: дожди начнут ослабевать, вероятность затоплений сохранится
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В субботу, 8 декабря, дожди, третьи сутки идущие на всей территории Израиля, начнут ослабевать, однако вероятность наводнений и затоплений сохранится. В частности, высока вероятность затоплений в низинах, в том числе в Негеве, Араве и около побережья Мертвого моря.

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На побережье Средиземного мор япродолжается шторм. Высота волн достигает 2,5 метров. Купание крайне опасно.

Вход на курорт Хермон, где накануне впервые в этом сезоне выпал снег, в субботу будет бесплатным; приобретать билеты придется только на канатную дорогу. Из-за погодных условий дети младше пяти допущены к катанию по канатной дороге не будут.

Температура на вершине Хермона – 2 градуса, там сохраняется незначительный снежный покров. Администрация предупреждает, что все объекты на территории курорта Хермон будут открываться (или закрываться) в соответствии с погодными условиями.

Накануне неблагоприятные погодные условия стали причиной нескольких автомобильных аварий, множество машин оказалось в зонах затопления. Во второй половине дня пресс-служба полиции сообщила о двух инцидентах, в результате которых водители вынуждены были остановиться из-за камней, попавших на проезжую часть под воздействием дождевых потоков.

Один из инцидентов произошел в Хайфе, на улице Фройд – водитель, заметив опасность, успел затормозить у обочины дороги; второй – в одном из районов Умм эль-Фахма, где 19-летний водитель получил легкие травмы в результате инцидента.

Недалеко от развязки Кирьят-Гат произошла дорожно-транспортная авария, в результате которой погибли 30-летняя женщина и ее пятимесячный ребенок. Три человека получили травмы.

В деревне Тамра водитель едва не утонул вместе с машиной, провалившись в яму с дождевой водой. Мужчина был спасен пожарными, прибывшими на место происшествия.

В пятницу вечером полиция перекрыла для движения транспорта перекресток шоссе Намир и ККЛ в Тель-Авиве из-за наводнения.



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