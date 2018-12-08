ЦАХАЛ: обнаружен еще один туннель, ведущий из Ливана на территорию Израиля

В субботу, 8 декабря, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильскими военнослужащими обнаружен еще один туннель, третий с начала операции "Северный щит", ведущий из Ливана на территорию Израиля.

Правительство Ливана несет ответственность за строительство туннелей, ведущих в Израиль с ливанской территории. Это является грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН 1701 и суверенитета государства Израиль, отмечается в сообщении пресс-службы.

Туннель находится под контролем ЦАХАЛа и не представляет собой угрозы безопасности граждан Израиля. В настоящее время израильские военнослужащие исследуют маршрут, по которому проходит этот туннель.

В минувшие выходные силы Армии обороны Израиля, несмотря на непростые погодные условия, продолжали работу по выявлению туннелей.

Ранее в субботу пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о первом за время проведения операции "Северный щит" инциденте на северной границе. Около 15:00 военнослужащие, находившиеся на израильской территории, заметили трех арабов, судя по всему – боевиков организации "Хизбалла", пытавшихся приблизиться к месту проведения инженерных работ под "прикрытием" непогоды.

Солдаты ЦАХАЛа открыли огонь в соответствии с ситуацией, предусмотренной инструкциями. Боевики скрылись с места происшествия.

Напомним, операция "Северный щит", целью которой является нейтрализация туннелей ливанской террористической организации "Хизбалла" на северных границах, началась 4 декабря.

За это время силами Армии обороны Израиля были обнаружены два туннеля, ведущих на израильскую территорию. Один из них вел с южной окраины ливанской деревни Кфар Кела на территорию Израиля, около Метулы. Вход в этот туннель находился в помещении завода, на котором до 2014 года производились строительные материалы. Работы по прокладке подземного сооружения велись в нескольких метрах от позиции UNIFIL. Туннель на 40 метров уходил вглубь израильской территории. Данный туннель был уничтожен вскоре после того, как двое боевиков "Хизбаллы" приблизились к камере наблюдения, установленной израильтянами в этом туннеле.

Второй туннель начинается в деревне Рамия, расположенной в районе Бинт-Джубайле. По данным ЦАХАЛа, вход в туннель находится под жилыми домами. Командующий Северным военным округом передал представителю UNIFIL требование обеспечить уничтожение туннеля на ливанской территории, а также предупредил, что любой, кто спустится в подземный ход, подвергает свою жизнь смертельной опасности. Он также подчеркнул, что правительство Ливана несет ответственность за безопасность жителей этой страны, которые живут в непосредственной близости от туннеля террористов.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: туннель, ведущий из ливанской деревни Рамия пересекает границу и ведет на израильскую территорию, но не представляет "немедленной угрозы" для граждан Израиля.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил накануне, что операция "Северный щит" будет продолжаться столько времени, сколько потребуется для нейтрализации угрозы и достижения всех поставленных перед военными целей.

Начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот сообщил, что решение о проведении этой операции было принято 17 ноября. Она осуществляется под руководством командования Северного округа при участии военной разведки и инженерных подразделений ЦАХАЛа. По словам Айзенкота, для завершения операции потребуется несколько недель.

Военный обозреватель газеты "Едиот Ахронот" Рон Бен-Ишай сообщал, что к проходу через туннели для участия в операциях на израильской территории "Хизбалла" готовила боевиков спецподразделения "Радуан", а также боевиков шиитских милиций из Ирака и других стран, участвовавших в гражданской войне в Сирии. В частности, речь идет о боевиках иракской группировки "Харакат Хизбалла ан-Нуджаба", сформированной в 2013 году под "патронажем" иранских спецслужб. В этой группировке состоят около 9000 боевиков.





