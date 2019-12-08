День памяти пропавших солдат, Пурим или поминовение рабби Элимелеха: политики спорят о дате выборов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение министрам и депутатам Кнессета от "Ликуда" отменить заграничные поездки до роспуска Кнессета, который ожидается в среду, 11 декабря. Источники в "Ликуде" пояснили, что распоряжение связано с возможными голосованиями, в том числе по дате выборов.

В настоящий момент нет договоренностей между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" по поводу даты выборов. В "Ликуде" предлагают провести выборы 24 марта. Из "Кахоль Лаван" передали в ответ: "Мы не позволим втянуть государство в длинную предвыборную кампанию за счет общества. Если Нетаниягу удастся затащить нас на новые, никому не нужные, дорогостоящие выборы, то мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы они состоялись в максимально ранний срок".

Изначально речь шла о проведении выборов 25 февраля. Эта дата снята с повестки дня из-за возражений Центризбиркома. Там заявили, что нет возможности подготовиться к выборам в такой короткий срок.

Дата 3 марта вызвала возражения организации "Яд ле-баним", так как этот день, седьмое число еврейского месяца Адар, является днем памяти военнослужащих ЦАХАЛа, чье место захоронения неизвестно.

10 марта отмечается праздник Пурим.

17 марта – день смерти рабби Элимелеха из Лиженска, и в этот день многие хасиды посещают его могилу. В связи с этим "Агудат Исраэль" протестует против проведения выборов в эту дату.

Вечером 8 декабря состоится заседание ЦК "Ликуда", на котором будет обсуждаться вопрос отмены праймериз в предвыборный список в случае объявления досрочных выборов. Не исключено, что речь пойдет и о проведении праймериз на пост главы партии. Газета "Едиот Ахронот" сообщает, что Нетаниягу, давший согласие на проведение праймериз, пытается добиться их отмены. В свою очередь, глава ЦК "Ликуда" Хаим Кац настаивает на их проведении.

Если праймериз в "Ликуде" состоятся, то, вероятнее всего, единственным конкурентом Нетаниягу будет Гидеон Саар. Накануне депутат Кнессета Йоав Киш заявил о поддержке Саара. "Я убежден, что только он способен сохранить правый лагерь у власти в Израиле", – заявил Киш. Помимо него кандидатуру Саара поддерживают депутаты Хаим Кац, Михаль Шир и Эти Атия. На прошлой неделе стало известно, что ведущие активисты "Ликуда" в Иудее и Самарии, в том числе глава регионального совета Шомрон Йоси Даган, поддерживают Саара.

В субботу депутат Кнессета Омер Бар-Лев ("Авода-Гешер") заявил, выступая на мероприятии "Шабаттарбут" в Тель-Авиве, что инициирует сбор 61 подписи в поддержку кандидатуры спикера Кнессета Юлия Эдельштейна на пост премьер-министра. "Он спикер Кнессета и может взять на себя крайне тяжелую задачу сформировать правительство. Я не вмешиваюсь во внутрипартийную борьбу в "Ликуде", а только пытаюсь помочь предотвращению новых выборов", – сказал Бар-Лев. Официальные источники в "Аводе" заявили, что, при всем уважении к депутату Бар-Леву, речь идет не более чем о частной инициативе. "Мы заявляли ранее и продолжаем заявлять, что порекомендуем только депутата Кнессета Бени Ганца на пост премьер-министра", – подчеркивают в "Аводе".

Предложение о проведении прямых выборов также не получило поддержки. После того, как в "Кахоль Лаван" и в блоке "Авода-Гешер" его отклонили, назвав очередным трюком премьер-министра, депутат Кнессета Гидеон Саар заявил, что возражает против этого предложения. "Систему власти в стране не меняют на скорую руку", – заявил он в интервью "Кан Бет".