Кнессет на грани роспуска: "Ликуд" и "Кахоль Лаван" обсуждают дату выборов

За четыре дня до роспуска Кнессета в "Ликуде" и в "Кахоль Лаван" обсуждают дату досрочных выборов в Кнессет 23-го созыва.

В "Кахоль Лаван" заявляют, что заинтересованы в максимально ранней дате выборов. Упоминавшаяся дата 25 февраля не обсуждается, так как Центризбирком предупредил, что не успеет подготовиться к выборам в этот день.

В настоящий момент наиболее вероятной датой выборов считается 3 марта. Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что две ведущие партии согласны на проведение выборов в этот день.

В случае роспуска Кнессета 11 декабря, изначальной датой выборов является 10 марта, и для ее изменения нужно принять соответствующую поправку к закону. "Кан Бет" сообщает, что 9 декабря организационная комиссия Кнессета начнет обсуждение законопроекта, чтобы вынести его на голосование в первом чтении в тот же день, а во втором и третьем чтениях – 11 декабря.

В то же время, источники в "Ликуде" сообщили корреспонденту NEWSru.co.il, что по-прежнему не исключено проведение выборов 10 марта (в день праздника Пурим) и даже 17 марта.

Партии правого блока, в частности ШАС и "Яадут а-Тора" выступают за проведение выборов 3 марта. Ожидается, что и НДИ поддержит это предложение: Авигдор Либерман заявил в недавнем интервью NEWSru.co.il, что поддержит максимально раннюю дату проведения выборов.

В свою очередь, глава организации "Яд ле-баним" Эли Бен-Шем обратился в Центризбирком с требованием не проводить выборы 3 марта, так как это выпадает на седьмое число еврейского месяца Адар, который является днем памяти павших воинов, место захоронения которых неизвестно.

Параллельно с обсуждением даты третьих выборов за год продолжается поиск пути выхода из политического тупика. Газета "Исраэль а-Йом" цитирует источники в блоке "Кахоль Лаван", по словам которых Бени Ганц готов к компромиссу, однако не может сделать конкретных шагов из-за возражений Яира Лапида.

7 декабря была опубликована информация, согласно которой, в случае проведения досрочных выборов в Кнессет 23-го созыва, Ганц будет единственным кандидатом от "Кахоль Лаван" без ротации с Лапидом. В политических кругах предполагают, что целью этих публикаций является оказание давления на Яира Лапида, чтобы убедить его проявить гибкость и позволить сформировать правительство национального единства в Кнессете 22-го созыва.

Вечером 8 декабря состоится заседание ЦК "Ликуда", на котором будет обсуждаться вопрос отмены праймериз в предвыборный список в случае объявления досрочных выборов. Не исключено, что речь пойдет и о проведении праймериз на пост главы партии. Газета "Едиот Ахронот" сообщает, что Нетаниягу, давший согласие на проведение праймериз, пытается добиться их отмены. В свою очередь, глава ЦК "Ликуда" Хаим Кац настаивает на их проведении.

Если праймериз в "Ликуде" состоятся, то, вероятнее всего, единственным конкурентом Нетаниягу будет Гидеон Саар. Накануне депутат Кнессета Йоав Киш заявил о поддержке Саара. "Я убежден, что только он способен сохранить правый лагерь у власти в Израиле", – заявил Киш. Помимо него кандидатуру Саара поддерживают депутаты Хаим Кац, Михаль Шир и Эти Атия. На прошлой неделе стало известно, что ведущие активисты "Ликуда" в Иудее и Самарии, в том числе глава регионального совета Шомрон Йоси Даган, поддерживают Саара.

В субботу депутат Кнессета Омер Бар-Лев ("Авода-Гешер") заявил, выступая на мероприятии "Шабаттарбут" в Тель-Авиве, что инициирует сбор 61 подписи в поддержку кандидатуры спикера Кнессета Юлия Эдельштейна на пост премьер-министра. "Он спикер Кнессета и может взять на себя крайне тяжелую задачу сформировать правительство. Я не вмешиваюсь во внутрипартийную борьбу в "Ликуде", а только пытаюсь помочь предотвращению новых выборов", – сказал Бар-Лев. Официальные источники в "Аводе" заявили, что, при всем уважении к депутату Бар-Леву, речь идет не более чем о частной инициативе. "Мы заявляли ранее и продолжаем заявлять, что порекомендуем только депутата Кнессета Бени Ганца на пост премьер-министра", – подчеркивают в "Аводе".

Предложение о проведении прямых выборов также не получило поддержки. После того, как в "Кахоль Лаван" и в блоке "Авода-Гешер" его отклонили, назвав очередным трюком премьер-министра, депутат Кнессета Гидеон Саар заявил, что возражает против этого предложения. "Систему власти в стране не меняют на скорую руку", – заявил он в интервью "Кан Бет".





