Эйлат подвергся ракетному обстрелу с Синая

Около 22:55 в Эйлате прозвучала первая сирена системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах. В течение последующих пяти минут сирены срабатывали дважды.

Жители Эйлата сообщают, что слышали не менее четырех взрывов.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что сигнал тревоги не был ложным. "Некоторое время назад несколько ракет были запущены с Синайского полуострова в сторону израильской территории. Несколько ракет были сбиты системой ПРО "Железный купол", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Позднее военные уточнили, что с Синая в сторону Израиля были выпущены четыре ракеты. Одна из них упала на пустыре, три другие были сбиты "Железным куполом".

Из приемного отделения больницы "Йосефталь" сообщили, что четырем людям потребовалась помощь для выхода из состояния шока. Все обратившиеся за помощью - иностранные туристы.

В результате обстрела нет раненых. Не был причинен материальный ущерб.

Радиостанция "Решет Бет" сообщила, что военные перекрыли 12-е шоссе на въезде и выезде из города. Однако уже до полуночи шоссе вновь открылось для движения транспорта.

В Эйлате сейчас самый разгар туристического сезона. Тысячи иностранных туристов из стран Европы отдыхают на Красном море. Корреспондент "Решет Бет" отмечает, что до обстрела в отелях Эйлата не было свободных мест.

Управление тылом сообщило, что нет никаких специальных указаний для жителей города: они могут вернуться к обычной жизни. В четверг, 9 февраля, все учебные заведения города будут работать по обычному расписанию.

При этом полиция обратилась к жителям города и туристам с просьбой сохранять бдительность и сообщать в "мокед 100" о подозрительных лицах или предметах.

Отметим, что это не первая попытка атаковать Израиль со стороны Синая. Утром 24 июля 2014 года стало известно, что накануне египетская армия предотвратила двойной теракт в районе КПП "Керем Шалом". Согласно опубликованной информации, египетские военные остановили грузовой автомобиль, в котором находились ракеты "Град". Одновременно египетские военные задержали террориста-самоубийцу с поясом смертника. Предполагается, что он планировал проникнуть на территорию Израиля в районе Рафаха.

Последний раз Эйлат подвергался обстрелу 24 июля 2014 года. Ракета была сбита "Железным куполом".





