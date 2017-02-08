Либерман угрожает лишить денег и призвать в ЦАХАЛ участников "религиозного бунта"

После массовых беспорядков, устроенных прошлой ночью ультрарелигиозной молодежью, министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил лишить отсрочки от армии учащихся двух йешив.

- "Религиозные войны" в Израиле: массовый протест против ареста уклониста. Фоторепортаж



По информации сайта Walla News, речь идет о йешивах "Маалот А-Тора" и "Гродно", студенты которых наиболее активно участвовали в столкновениях с полицией.

Кроме того, Либерман попросил депутата от возглавляемой им партии Одеда Форера провести необходимую работу на парламентском уровне и обратиться к релевантным министерствам для того, чтобы прекратить госфинансирование этих йешив.

Авигдор Либерман сказал, что он не готов проигнорировать беспорядки, учиненные учащимися йешив, и подстрекательские лозунги, направленные против солдат ЦАХАЛа, которые прозвучали в ходе этих беспорядков.

"Сам факт проведения подобных демонстраций, во время которых раздаются подстрекательские заявления, имеющие своей целью оспорить право государства на призыв в армию, неприемлемы, и мы не готовы смириться с подобным явлением. Тем более, что одна из целей, которую преследуют организаторы беспорядков - это запугивание тех представителей ультраортодоксального сектора, которые хотят служить в ЦАХАЛе. Министерство обороны будет использовать имеющиеся в его распоряжении средства в координации с другими министерствами, с тем чтобы замешанные в подстрекательстве против ЦАХАЛа не смогли получить никаких послаблений и привилегий. Любое сотрудничество с ними исключено", - цитирует Авигдора Либермана пресс-служба министерства обороны.

7 февраля, во многих районах Израиля состоялись демонстрации представителей ультраортодоксальной общины, сопровождавшиеся столкновениями с полицией. Поводом для акций протеста, самые массовые из которых проходили в Иерусалиме и Бней-Браке, стал арест религиозного уклониста.

Ультраортодоксы, относящиеся к течению литваков, требовали немедленно освободить 24-летнего учащегося йешивы, задержанного после неявки на призывной пункт. В ЦАХАЛе говорят о том, что юноша был арестован, так как должным образом не оформил документы, которые позволяли бы ему получить освобождение от службы.

В общей сложности, полиция задержала около 80 участников акций протеста.

Организаторы демонстраций обещали продолжить "бунт" до тех пор, пока арестованный уклонист не вернется домой. При этом они заявили, что протестные акции проводятся по указанию духовного лидера общины ультраортодоксальных литовских евреев, раввина Шмуэля Ойербаха.





