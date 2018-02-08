Мозаика, "достойная столицы империи", обнаружена в Кейсарии

Специалисты Управления национальных парков и Управления древностей, проводившие работы по реконструкции моста византийской эпохи, обнаружили в Кейсарии мозаику, датируемую вторым-третьим веками нашей эры – периодом расцвета города.

В ходе раскопок были найдены руины здания, возведенного примерно 1.500 лет назад. Предполагается, что оно входило в комплекс, окружающий центральную площадь города – своего рода форум. Археологи продолжили раскопки и обнаружили мозаику размером пять на три с половиной метра.

"Качество работы очень высокое. На мозаике можно увидеть изображения людей, геометрические формы, греческую надпись, пострадавшую при возведении византийского здания. Изображенные на ней мужчины одеты в тоги, что свидетельствует о высоком статусе", - говорит руководитель раскопок доктор Петр Гендельман.

По его словам, только узнав о предназначении здания, можно будет понять, кто изображен на мозаике. Ученый предположил, что, если здесь располагалась вилла, то на мозаике, скорее всего, изобразили ее владельцев.

Глава отдела сохранения древностей Джеки Нагар отмечает, что плотность мозаики очень высока – 12.000 камней на квадратный метр. По его словам, мозаики такого качества можно увидеть в расположенной на территории современной Турции Антиохии – одной из столиц эллинистической Сирии.

Напомним: в апреле 2017 года Фонд Эдмона де Ротшильда, Компания по развитию Кейсарии, Управление национальных парков и Управление древностей объявили о старте проекта, призванного превратить Кейсарию в один из главных туристических объектов Израиля – сравнимый только с Иерусалимом.

Проект предусматривает работы по реставрации античных и средневековых памятников, обеспечению доступа к ним и общей реконструкции национального парка. Стоимость работ оценивается в 100 миллионов шекелей.

Кейсария не впервые бросает вызов Иерусалиму. Она была построена царем Иродом Великим как эллинистическая столица Иудеи – альтернатива городу, который уже тогда тысячу лет был столицей иудейского царства.

При Ироде возводились строения, противоречащие еврейской традиции: ипподром, театр, термы, языческие храмы. Значительную часть населения составляли язычники. После ликвидации царства город стал основной резиденцией прокураторов Иудеи.

Удобный порт позволил Кейсарии сохранить значение и в византийскую эпоху, когда она стала одним из главных торговых городов Восточного Средиземноморья. После вызванного землетрясениями и войнами упадка она вновь расцвела при крестоносцах.

Как сообщил в апреле директор Компании по развитию Кейсарии Михаэль Карсанти, после завершения работ археологический парк протянется от Джиср аз-Зарки до киббуца Сдот Ям. "Это превратит город в объект мирового значения", – добавил он.