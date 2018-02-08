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В Израиле

На границе с Сирией подвергся обстрелу беспилотник ЦАХАЛа

время публикации: 19:20 | последнее обновление: 20:08 блог версия для печати фото
На границе с Сирией подвергся обстрелу беспилотник ЦАХАЛа
На границе с Сирией подвергся обстрелу беспилотник ЦАХАЛа
На границе с Сирией подвергся обстрелу беспилотник ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в четверг, 7 февраля, около 18:30 из Сирии был обстрелян беспилотный летательный аппарат ЦАХАЛа.

В сообщении говорится, что несколько снарядов, выпущенных из Сирии, были обнаружены на территории деревни Маджаль-Шамс. Один из них попал в дом, причинив строению незначительный ущерб.

В результате инцидента не было раненых.

На границе находятся военнослужащие ЦАХАЛа и полиция.

В сообщении пресс-службы нет информации о том, был ли сбит или поврежден беспилотник в результате обстрела. Вместе с тем, радиостанция "Кан Бет" передала, что БПЛА не пострадал.

Ранее жители друзской деревни Мадждаль-Шамс, расположенной на севере Голанских высот, сообщили радиостанции "Кан Бет", что снаряд из Сирии попал в один из домов в поселке.

Это не первый случай, когда снаряд, выпущенный с сирийской территории, падает в Мадждаль-Шамсе. Однако еще не было ни одного случая, когда бы в результате обстрела пострадал кто-либо из жителей поселка.

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