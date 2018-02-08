Нетаниягу против Альшейха. "Необходимо объективное расследование"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подверг крайне резкой критике генерального инспектора полиции генерал-лейтенанта Рони Альшейха.

Поводом для критики стало интервью, которое Альшейх дал программе "Увда" ("Факт"). Оно транслировалось вечером 7 февраля, меньше чем за неделю до публикации рекомендаций по расследованиям в отношении премьер-министра, и основное место в этом интервью было уделено "делам Нетаниягу".

Помимо прочего, Рони Альшейх заявил, что некие силы, связанные с расследованиями в отношении премьер-министра, собирали информацию на следователей, работавших по этим делам. "Мы знаем, кто они, это очень мощные силы, и естественно, что им кто-то платил и в их работе кто-то был заинтересован", - заявил Альшейх. Отвечая на вопрос о том, почему эти явления не расследуются, он ответил, что это "не пошло бы на пользу главному расследованию".

Генерал-лейтенант Альшейх прокомментировал и расследование подозрений в отношении главы отдела по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) Рони Ритмана. Он подозревается в сексуальных домогательствах в отношении подчиненной. "Я боюсь, что версия женщины не до конца соответствует действительности", - сказал он.

Генеральный инспектор полиции также заявил, что "многие люди будут очень удивлены после публикации итогов расследования. Я не говорю, что произойдет землетрясение, я не говорю, что его не будет. Я лишь говорю, что многие увидят вещи иначе, чем видели их до сих пор. Я знаком с каждым словом в этих делах", - заявил генеральный инспектор полиции.

Через несколько часов после этого интревью в аккаунте премьер-министра Биньямина Нетаниягу была опубликована крайне резкая реакция на слова Альшейха. "Потрясающим является тот факт, что генеральный инспектор полиции повторяет безумные и лживые намеки, согласно которым премьер-министр Биньямин Нетаниягу направлял частных сыщиков собирать информацию на офицеров полиции. Не менее потрясающим является тот факт, что генеральный инспектор полиции повторяет безумные и лживые намеки, согласно которым премьер-министр стоит за жалобой женщины-офицера на сексуальные домогательства со стороны Ритмана. Каждый честный человек спрашивает себя, как могут люди, говорящие такие безумные вещи о премьер-министре, объективно расследовать подозрения в отношении главы правительства и участвовать в формировании рекомендаций по этим делам".

Нетаниягу также потребовал "быстрого и объективного" расследования заявлений Альшейха. "После того, как выяснится, что нет связи между премьер-министром и сбором информации об офицерах полиции, необходимо будет сделать соответствующие выводы по вопросу о характере расследований в отношении главы правительства и формирования рекомендаций по этим делам", - говорится в заявлении Нетаниягу.

Напомним, что 7 февраля состоялось заседание высших офицеров полиции для подведения итогов расследования по делам 1000 и 2000. Рекомендации будут опубликованы 13 февраля.



