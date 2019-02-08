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8 февраля 2019 г.
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В Израиле

Расследование убийства девушки в Иерусалиме: проверяются все версии

время публикации: 08:20 | последнее обновление: 08:20 блог версия для печати фото
Расследование убийства девушки в Иерусалиме: проверяются все версии
Расследование убийства девушки в Иерусалиме: проверяются все версии
Расследование убийства девушки в Иерусалиме: проверяются все версии

По состоянию на пятницу, 8 февраля, продолжает действовать судебный запрет на публикацию каких-либо подробностей о ходе расследования убийства 19-летней израильтянки на юго-западе Иерусалима. Имя погибшей и какие-либо сведения о ней также пока запрещено публиковать.

Израильские СМИ сообщают, что к расследованию, помимо полиции, подключены сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК). На месте происшествия вместе с ними находились военные. Там же побывал новый начальник Иерусалимского округа полиции генерал-майор Дорон Ядид.

Судя по всему, не исключается версия убийства на почве национальной ненависти (теракт). В пресс-службе полиции заявляют, что проверяются все версии.

7 февраля во второй половине дня поступило сообщение о пропаже 19-летней девушки. Был развернут оперативный штаб, который координировал действия полиции и добровольцев, участвующих в поисковой операции.

Около 19:00 в парковой зоне в иерусалимском районе Эйн Яэль, недалеко от Библейского зоопарка, было обнаружено тело девушки со следами насилия и колотых ран (первое сообщение об этом поступило в скорую помощь "Маген Давид Адом" в 19:14). На погибшей не было одежды, документы отсутствовали. Парамедики МАДА констатировали смерть девушки. Вскоре место происшествия было оцеплено полицией и военными. Расследование продолжается.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 февраля 2019 г.
К расследованию убийства девушки в Иерусалиме подключились следователи ШАБАКа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 февраля 2019 г.
В Иерусалиме обнаружена мертвой 19-летняя девушка





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Пятница, 8 февраля 2019 г.
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