Расследование убийства девушки в Иерусалиме: проверяются все версии

По состоянию на пятницу, 8 февраля, продолжает действовать судебный запрет на публикацию каких-либо подробностей о ходе расследования убийства 19-летней израильтянки на юго-западе Иерусалима. Имя погибшей и какие-либо сведения о ней также пока запрещено публиковать.

Израильские СМИ сообщают, что к расследованию, помимо полиции, подключены сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК). На месте происшествия вместе с ними находились военные. Там же побывал новый начальник Иерусалимского округа полиции генерал-майор Дорон Ядид.

Судя по всему, не исключается версия убийства на почве национальной ненависти (теракт). В пресс-службе полиции заявляют, что проверяются все версии.

7 февраля во второй половине дня поступило сообщение о пропаже 19-летней девушки. Был развернут оперативный штаб, который координировал действия полиции и добровольцев, участвующих в поисковой операции.

Около 19:00 в парковой зоне в иерусалимском районе Эйн Яэль, недалеко от Библейского зоопарка, было обнаружено тело девушки со следами насилия и колотых ран (первое сообщение об этом поступило в скорую помощь "Маген Давид Адом" в 19:14). На погибшей не было одежды, документы отсутствовали. Парамедики МАДА констатировали смерть девушки. Вскоре место происшествия было оцеплено полицией и военными. Расследование продолжается.