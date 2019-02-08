Реформа общественного транспорта в Израиле "на три с минусом". Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Реформа общественного транспорта в Израиле".

В рамках реформы общественного транспорта с конца декабря 2018 года водители городских автобусных маршрутов, обслуживающих районы Гуш-Дана и Иерусалима, поэтапно прекратили продажу билетов и пополнение баланса карточек "рав-кав". Предполагается, что реформа постепенно распространится на весь Израиль. Декларированная цель реформы: позволить водителям автобусов сосредоточиться исключительно на процессе управления транспортным средством. Однако реализация этой реформы усложнила жизнь многим пассажирам, особенно инвалидам, детям и иностранным туристам.

В опросе, который проводился 6-8 февраля, приняли участие 1.406 респондентов (1.272 из них ответили на все 7 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Большинство участников опроса (51%) согласны с тем, что следует полностью освободить водителей общественного транспорта от необходимости принимать оплату за проезд. 36% с этим не согласны. Прочие затрудняются с однозначным ответом.

56% опрошенных полагают, что следует предоставлять право оплачивать проезд через водителя пенсионерам (в рамках действующей реформы за пенсионерами сохранено такое право). 52% считают, что такое право необходимо предоставить иностранным туристам. 51% говорят, что такую возможность должны иметь инвалиды. 30% за такое право для всех школьников, 29% за такое право для новых репатриантов, 28% – для учащихся системы "хинух миюхад". Только 25% категорически заявляют: "Никаким особым категориям это право предоставлять не нужно, главное – безопасность".

Среди тех, кто пользуется общественным транспортом в Иерусалиме и Гуш-Дане, примерно каждый второй за последние месяцы сталкивался с проблемой оплаты проезда. И каждый третий был вынужден переплачивать за проезд.

Подавляющее большинство опрошенных (58%) считают, что данная реформа необходима, но ее нужно скорректировать. 16% сомневаются в необходимости такой реформы. 10% считают, что эта реформа попросту не нужна. 13% уверены: данная реформа необходима, и она проводится правильно.

Участникам опроса был задан вопрос: "Какие действия, на ваш взгляд, необходимы для улучшения проводимой реформы?" Ответы: 1) устанавливать аппараты для пополнения "рав-кав" на остановках – 73%, 2) устанавливать аппараты по продаже билетов на остановках – 68%, 3) устанавливать аппараты по продаже билетов в общественном транспорте – 61%, 4) устанавливать аппараты для пополнения "рав-кав" в общественном транспорте – 57%, 5) усилить разъяснительную кампанию на иврите, арабском, русском, английском и других языках – 38%, 6) расширить список категорий, имеющих право оплачивать проезд через водителя – 25%, 7) отказаться от реформы, вернуть старую систему – 12%.

Общая оценка реформы общественного транспорта, проводимой в Израиле, по мнению наших читателей, по пятибалльной шкале: 3- (между удовлетворительно и плохо).

Суть реформы. Проблемы и комментарии

После внедрения реформы водители автобусов могут продавать билеты только одной группе населения – пенсионерам. Все остальные могут приобрести у водителя только анонимную карточку "рав-кав" с одной поездкой, которая будет стоить 10,90 шекелей (5 шекелей карточка и 5,90 один проезд).

Реформа предусматривает постепенное прекращение продажи анонимных карточек "рав-кав". Но в какие сроки это произойдет, неизвестно. Как непонятно и то, когда реформа распространится на всю страну.

Зарядить карточку "рав-кав" можно тремя способами: на сайте "Рав-кав онлайн" (для этого необходимо приобрести за 5 шекелей в одном из офисов "Рав-кав" устройство для считывания карточки), через приложение HopOn (которую можно установить только на смартфонах Android с технологией NFC) или в пунктах для самостоятельного пополнения карточек "рав-кав". Координаты пунктов можно найти на сайте транспортной реформы и в информационно-справочном центре минтранса по телефону *8787 (для разговора с русскоязычным представителем – добавочный 3). По этому же телефону можно получить необходимую информацию по работе общественного транспорта.

После начала внедрения новых правил редакция NEWSru.co.il начала получать от читателей обращения с жалобами, вопросами и описанием проблем, возникших у тех, кто пользуется общественным транспортом в городах, которые затронула реформа.

Мы попытались выявить и описать наиболее частые жалобы, попросив впоследствии пресс-службу минтранса прокомментировать эти обращения.

Существуют две категории населения, которые реформа затронула меньше других – это пенсионеры (у них остается возможность приобрести у водителя билет со скидкой) и те обладатели смартфонов Android с технологией NFC, которые и до внедрения реформы заряжали свои карточки через мобильное приложение.

Проблемы, как правило, возникают у тех, кто потерял или просто забыл зарядить свой "рав-кав". По данным минтранса, в районе Гуш-Дана расположены более 2.500 пунктов самостоятельного приобретения билетов на карточку "рав-кав", но немногие из этих пунктов находятся на самих автобусных остановках или внутри автобусов (в отличие от ситуации в большинстве развитых стран). Соответственно, пополнение "рав-кав" в большинстве случаев связано с отклонениями от обычного маршрута и расписания пассажира, что увеличивает шансы на то, что карточка в какой-то момент не будет пополнена, и пассажир будет вынужден купить у водителя анонимный "рав-кав", таким образом заплатив не 5,90 за поездку, а 10,90, на 5 шекелей больше.

В Иерусалиме ситуация похожая, хотя несколько лучше, благодаря наличию на каждой трамвайной остановке аппарата для пополнения "рав-кав". Кроме того, оплатить поездку на трамвае пока можно и за наличные, и по кредитной карте.

Анонимный "рав-кав", который можно приобрести у водителя автобуса, должен быть заряжен на одну поездку. Но, по словам наших читателей, иногда водители говорят, что у них есть только незаряженный анонимный "рав-кав" (в минтрансе настаивают на том, что подобных ситуаций возникать не должно).

Так или иначе, для следующей поездки карточка должна быть заряжена одним из трех вышеупомянутых способов, иначе придется покупать новый анонимный "рав-кав", который снова будет стоить на 5 шекелей дороже обычного билета.

При потере карточки "рав-кав" ситуация усложняется. Чаще всего проездные теряют дети и подростки, которым теперь при каждой поездке в случае потери "рав-кав" придется переплачивать 5 шекелей (или заряжать анонимный, без скидки). Приобрести новый "рав-кав" могут за ребенка родители, но это возможно только в точках распространения проездных, что зачастую связано с поездкой на том же общественном транспорте и потерей рабочего времени.

Такие группы населения, как инвалиды, дети, студенты, учащиеся "хинух миюхад" и некоторые другие, которым положены скидки (полный перечень можно найти на сайте реформы), в отличие от пенсионеров, не могут купить один билет со скидкой. То есть, инвалид (речь идет о людях с любой группой инвалидности, как подтвердили нашей редакции в минтрансе), потерявший или не пополнивший "рав-кав", должен будет заплатить за проезд 10,90. Как показывает опыт, возможность приобретения анонимной карточки "рав-кав" существует далеко не всегда. Наш корреспондент в течение двух недель опрашивал водителей автобусов на маршрутах Рамат-Ган – Тель-Авив. Если утром практически во всех автобусах был запас таких анонимных проездных, то ко второй половине дня эти карточки заканчивались почти у всех водителей.

Автоматы для покупки билетов, расположенные на некоторых маршрутах внутри автобусов, принимают кредитные карты, однако не выдают сдачу, если билет покупается за наличные деньги (для получения сдачи нужно взять квитанцию и обратиться в офис "Рав-кав"). При этом автобусных маршрутов с автоматами для продажи билетов пока немного.

Пресс-служба министерства транспорта обещает, что число автоматов для пополнения баланса "рав-кав" внутри автобусов будет постепенно расти (в соответствии с условиями тендеров минтранса на работу транспортных операторов).

Особо следует отметить то, как данная реформа отражается на иностранных туристах. Зачастую они переплачивают по пять шекелей за каждую поездку в Иерусалиме или Гуш-Дане.

Пресс-служба министерства транспорта о решении этой проблемы говорит так: "Туристы, приезжающие в Израиль и планирующие пользоваться общественным транспортом, могут приобрести или оформить, а также пополнить карточку "рав-кав" уже в аэропорту "Бен-Гурион". Такая же возможность будет предоставляться и в аэропорту "Рамон". На данном этапе в районе Гуш-Дана туристы также могут приобретать анонимную карточку "рав-кав" с имеющейся на ней одноразовой поездкой у водителей автобусов. Для следующих поездок анонимную карточку "рав-кав" можно пополнять и другими видами билетов".

То есть, чтобы туристу не пришлось переплачивать по 5 шекелей за проезд (и это в лучшем случае, поскольку ивритом или английским языком владеют не все туристы, и многие из них просто не смогут объясниться с водителем и понять значение анонимной карточки "рав-кав"), турист должен уже по прибытии в аэропорт знать, что ему нужно сразу после прилета оформить "рав-кав" и иметь на это время, или уже в городе искать пункты выдачи карточек "рав-кав".

В пресс-службе минтранса не сочли этот процесс трудоемким и указали нам, что любой турист должен перед посещением чужой страны изучить правила пользования общественным транспортом.

Министерство туризма, немалая часть бюджета которого выделена на привлечение туристов в Израиль, ответило на запрос нашей редакции уже после публикации данного материала: "Сфера общественного транспорта находится вне нашей компетенции. Мы сотрудничаем с министерством транспорта, чтобы улучшить ситуацию для туристов".

Министерство транспорта совместно с другими правительственными ведомствами продвигает различные проекты, ставящие целью искоренение "пробок" посредством поощрения владельцев автомобилей пользоваться общественным транспортом, в частности в районе Гуш-Дана. Судя по отзывам наших читателей, владельцы частных автомобилей, не имеющие проездной или не имеющие привычки его пополнять, не считают данную транспортную реформу, исключающую покупку билета на один проезд, удобной. Многие из них теперь попросту не пользуются общественным транспортом – даже тогда, когда это им могло быть удобно.

Минтранс Израиля отмечает, что подобная система принята во многих европейских странах. Это не совсем так: в большинстве стран Европы существует возможность покупки одного билета – если не у водителя, то в автомате внутри автобуса или на автобусной остановке. В подавляющем большинстве крупных европейских городов действует система метро, где всегда можно приобрести билет и на другие виды общественного транспорта.

Очевидно, что проводимая реформа ставит перед собой исключительно важную цель: безопасность поездок на общественном транспорте. Отвлечение внимания водителя зачастую приводит к дорожным авариям. Но в нынешнем виде водитель не полностью освобожден от решения проблем с оплатой проезда. А пассажиры часто испытывают неудобства и порой вынуждены переплачивать за поездку.

Примечание

Напомним, что на бесплатный проезд в общественном транспорте в Израиле имеют право военнослужащие, сотрудники полиции и службы охраны тюрем, дети до 5 лет, незрячие, учащие предармейских курсов, а также волонтеры "шнат шерут", "шерут леуми" и ШАЛАТ. 50-процентную скидку получают пенсионеры (граждане Израиля), пассажиры, сопровождающие незрячих, дети и подростки от 5 до 18 лет, школьники и учащиеся "хинух миюхад". 33-процентная скидка полагается студентам, обладателям льгот "Битуах Леуми", инвалидам ЦАХАЛа и пострадавшим в результате вражеских действий.





