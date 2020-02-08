Дожди, снегопады и шторм: на всей территории Израиля резко похолодало

В ближайшие сутки на территории всей страны ожидается резкое понижение температуры – синоптики обещают, что будет "особенно холодно". Дожди пройдут от севера до Негева, ожидается град, грозы; возможны затопления в низинах. На юге – пыльная буря. На побережье Средиземного моря ожидается сильный шторм – скорость ветра будет достигать 70-100 км/ч, а высота волн – 5-6 метров.

На севере Голанских высот – снегопад, на Хермоне – метель, горный курорт закрыт.

Вечером в субботу начнется снегопад в Цфате и других районах Верхней Галилеи, расположенных на высоте более 900 метров над уровнем моря. 9-10 снегопад продолжится, температура в Цфате в ночное время будет опускаться до -2 градусов.

В субботу, 8 февраля, в Иерусалиме будет очень холодно, ожидаются дожди с грозами и град. Вечером и в ночь на воскресенье возможен снегопад в районах, расположенных на высоте более 900 метров над уровнем моря. Ночью температура опустится почти до +1 градуса по Цельсию. В понедельник, 10 февраля, в столице будет очень холодно (ночью до нуля), но установится солнечная погода: снег местами может не растаять, возможно, обледенение трасс. Во вторник температура немного повысится.

Остается высокой вероятность затоплений в Иудейской пустыне и районе Мертвого моря, а также в южной части Средиземноморского побережья, в районе Ашдода-Ашкелона.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.





