Религиозные евреи Израиля отмечают Пост Десятого тевета

10 января начался Пост Десятого тевета, установленный в память о несчастьях, которые постигли еврейский народ 8-го, 9-го и 10-го числа месяца тевет.

Этот пост напоминает о разрушении Иерусалимского храма: 10 тевета вавилонский царь Навуходоносор II начал осаду Иерусалима (в 597 году до н.э.).

Навуходоносор II осаждал Иерусалим два с половиной года, до тех пор пока 9 тамуза не была пробита брешь в стенах города. Месяц спустя, во второй половине дня 9 ава был подожжен Храм. Это означало окончательную потерю еврейским народом своей независимости и власти над своей страной, крушение всех надежд и уничтожение духовного центра народа. Девятого ава началось изгнание народа Израиля.

В нашем поколении 10-е тевета получило дополнительное значение. Сразу же после создания государства Израиль главный раввинат постановил, что этот день будет Днем всеобщего Кадиша – Днем памяти жертв Катастрофы, дата гибели которых неизвестна. 10-го тевета зажигают поминальную свечу (нер нешама), произносят Кадиш и учат разделы из Мишны во имя душ этих мучеников.