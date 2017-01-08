8 января 2017 г.
последняя новость: 10:14
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:14 Полиция блокировала на час движение по бульвару Ротшильд
09:51 Скончались два человека, пострадавшие в результате аварии на шоссе №471
09:35 Пожар в гостинице в Цфате, пострадали 16 молодых людей
08:59 "Гаарец": в распоряжении полиции аудиозаписи бесед, компрометирующих Биньямина Нетаниягу
07:34 Из-за работ на площади Дизенгоф изменен порядок движения автотранспорта
07:02 ДТП на шоссе №1, 15 пострадавших
06:28 Группа верующих евреев посетила могилу Иегошуа Бин Нуна около Шхема
05:55 Прогноз погоды на 8 января: похолодание, дождь на севере, снегопад на Хермоне, пыльная буря на юге, шторм
02:18 Серия ночных аварий на дорогах Израиля, пострадали четыре человека
01:41 На Прибрежном шоссе произошло ДТП с участием восьми автомобилей
В Израиле

"Гаарец": в распоряжении полиции аудиозаписи бесед, компрометирующих Биньямина Нетаниягу

время публикации: 08:59 | последнее обновление: 09:36 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу
Ицхак Герцог и Моше Кахлон
Прибытие следователей в резиденцию главы правительства. 2 января 2017 года

В воскресенье, 8 января, Гиди Вайц опубликовал в газете "Гаарец" сообщение о том, что в распоряжении следственных органов находятся аудиозаписи бесед премьер-министра Биньямина Нетаниягу с бизнесменом, имя которого не называется. Согласно информации, опубликованной Вайцем, в ходе этих бесед, помимо прочего, обсуждались материальные и нематериальные блага и преимущества (טובות הנאה). Речь идет о следствии по так называемому "делу 2000".

Подробности подозрений в отношении главы правительства не приводятся, однако, по утверждению Вайца, речь идет о попытке заключить сделку, в рамках которой Нетаниягу получит поддержку, имеющую серьезное политическое значение, а взамен предоставит своему партнеру помощь в продвижении его деловых интересов. Неизвестно, были ли достигнуты в ходе этих переговоров какие-либо договоренности и были ли они реализованы.

"Гаарец" отмечает со ссылкой на приближенных главы правительства, что аудиозаписи были предъявлены ему в ходе допроса, состоявшегося 5 января. По словам приближенных, Нетаниягу был крайне удивлен фактом существования таких записей.

7 января политический обозреватель Второго канала Амит Сегаль сообщил со ссылкой на анонимные источники, что следствие по "делу 2000" продлится не более нескольких недель, так как Нетаниягу не отрицает предъявленные ему факты, лишь утверждая, что они не образуют состав уголовного преступления.

В том случае, если полиция рекомендует подать обвинительное заключение, решение придется принимать юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту.

В политической системе также реагируют на расследование в отношении премьер-министра. Вечером 7 января Второй канал ИТВ сообщил, что министр финансов и глава партии "Кулану" Моше Кахлон ведет переговоры с лидерами блока "Сионистский лагерь" о возможности создания альтернативного правительства в действующем Кнессете в случае возможной отставки Нетаниягу. Согласно опубликованной информации, в ближайшие дни Моше Кахлон побеседует и с президентом государства Реувеном Ривлиным.

Целью Кахлона является предотвращение роспуска Кнессета в случае отставки премьер-министра. Согласно действующему законодательству, отставка главы правительства означает автоматический роспуск правительства, но не Кнессета. Президент государства может возложить на кого-то из депутатов право формировать новое правительство в том же Кнессете. Если президент видит, что шансы на формирования нового правительства низки, он имеет полномочия объявить о роспуске Кнессета и объявлении досрочных выборов. В настоящий момент в досрочных выборах заинтересована только партия "Еш Атид".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 января 2017 г.
Оппозиция обвиняет Нетаниягу в коррупции
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 января 2017 г.
10-й Канал: Нетаниягу просил Керри сделать визу Арнону Милчену
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 января 2017 г.
Адвокат Нетаниягу: глава правительства может принимать в подарок сигары от друга
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 января 2017 г.
Полиция вновь допросила премьер-министра Биньямина Нетаниягу







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 8 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017