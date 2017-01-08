"Гаарец": в распоряжении полиции аудиозаписи бесед, компрометирующих Биньямина Нетаниягу

В воскресенье, 8 января, Гиди Вайц опубликовал в газете "Гаарец" сообщение о том, что в распоряжении следственных органов находятся аудиозаписи бесед премьер-министра Биньямина Нетаниягу с бизнесменом, имя которого не называется. Согласно информации, опубликованной Вайцем, в ходе этих бесед, помимо прочего, обсуждались материальные и нематериальные блага и преимущества (טובות הנאה). Речь идет о следствии по так называемому "делу 2000".

Подробности подозрений в отношении главы правительства не приводятся, однако, по утверждению Вайца, речь идет о попытке заключить сделку, в рамках которой Нетаниягу получит поддержку, имеющую серьезное политическое значение, а взамен предоставит своему партнеру помощь в продвижении его деловых интересов. Неизвестно, были ли достигнуты в ходе этих переговоров какие-либо договоренности и были ли они реализованы.

"Гаарец" отмечает со ссылкой на приближенных главы правительства, что аудиозаписи были предъявлены ему в ходе допроса, состоявшегося 5 января. По словам приближенных, Нетаниягу был крайне удивлен фактом существования таких записей.

7 января политический обозреватель Второго канала Амит Сегаль сообщил со ссылкой на анонимные источники, что следствие по "делу 2000" продлится не более нескольких недель, так как Нетаниягу не отрицает предъявленные ему факты, лишь утверждая, что они не образуют состав уголовного преступления.

В том случае, если полиция рекомендует подать обвинительное заключение, решение придется принимать юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту.

В политической системе также реагируют на расследование в отношении премьер-министра. Вечером 7 января Второй канал ИТВ сообщил, что министр финансов и глава партии "Кулану" Моше Кахлон ведет переговоры с лидерами блока "Сионистский лагерь" о возможности создания альтернативного правительства в действующем Кнессете в случае возможной отставки Нетаниягу. Согласно опубликованной информации, в ближайшие дни Моше Кахлон побеседует и с президентом государства Реувеном Ривлиным.

Целью Кахлона является предотвращение роспуска Кнессета в случае отставки премьер-министра. Согласно действующему законодательству, отставка главы правительства означает автоматический роспуск правительства, но не Кнессета. Президент государства может возложить на кого-то из депутатов право формировать новое правительство в том же Кнессете. Если президент видит, что шансы на формирования нового правительства низки, он имеет полномочия объявить о роспуске Кнессета и объявлении досрочных выборов. В настоящий момент в досрочных выборах заинтересована только партия "Еш Атид".





