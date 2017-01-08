СМИ сообщают о решениях, принятых военно-политическим кабинетом после теракта

На внеочередном заседании военно-политического кабинета, созванном после теракта в Иерусалиме, было принято несколько важных решений, касающихся не только будущего родственников террориста.

- "Автомобильный теракт" в Иерусалиме. Фоторепортаж

Радиостанция "Решет Бет" передала, что, в первую очередь, члены правительства будут добиваться в кратчайшие сроки разрушения дома 28-летнего Фади аль-Кунбары, совершившего теракт в иерусалимском районе Армон а-Нацив. Также будут отклонены все просьбы его родственников, поданные в соответствии с законом об объединении семьи.

Члены кабинета также постановили, что тело террориста не будет выдано родным для захоронения.

Кроме того, члены кабинета обсуждали информацию, согласно которой террорист разделял идеи "Исламского государства". Кабинет принял решение помещать под административный бессрочный арест лиц, симпатизирующих и разделяющих взгляды "Исламского государства".

Кроме того, по информации сайта 0404.co.il, глава правительства Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение полиции проверить данные о том, что израильские арабы "празднуют успешный теракт в Иерусалиме", и, если информация подтвердится, привлечь к ответственности участников этих празднеств.

Ранее пресс-служба полиции сообщила, что в ходе операции, проводившейся в иерусалимском квартале Джабль Мукабр, в котором проживает семья террориста Фади Аль-Кунбара, были задержаны девять человек. Пятеро из задержанных приходятся близкими родственниками террористу.





