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В Израиле

По указу министра обороны армия освобождает 100 дунамов земли в центре страны

время публикации: 11:39 | последнее обновление: 11:39 блог версия для печати фото
По указу министра обороны армия освобождает 100 дунамов земли в центре страны

Министр обороны Авигдор Либерман дал указание генеральному директору его ведомства генерал-майору запаса Уди Адаму ускорить процесс перевода нового комплекса колледжей в Иерусалим.

В течение нескольких последних месяцев министерством обороны посредством МИТВЕ (отдел планирования, имущества, охраны окружающей среды и инфраструктуры в управлении материально-технического обеспечения и ресурсов), управления инженерии и строительства, управления планирования и управления армейских колледжей в ЦАХАЛе была проведена проверка различных земельных участков в Иерусалиме на их пригодность для перевода туда армейских колледжей, сообщает пресс-служба министерства обороны.

После продолжительной подготовительной работы участок, находящийся в южной части города, недалеко от "Шведской деревни" (над больницей "Адаса Эйн-Карем"), был признан оптимальным по совокупности параметров (размер, топографические особенности, доступность и т.д.), отмечается в официальном сообщении.

Планирование застройки выбранного участка будет произведено в сотрудничестве с мэрией Иерусалима посредством Управления по развитию Иерусалима. Новый и современный образовательный кампус будет построен на территории площадью в 50 дунамов.

На данный момент армейские колледжи располагаются на базе Глилот и занимают территорию площадью 100 дунамов. Перенос оттуда армейских колледжей освободит для коммерческой и частной застройки дорогую землю.

Министр обороны Авигдор Либерман дал указание продвигать этот проект в Управлении земельных ресурсов и минфине для получения необходимых средств на его реализацию.

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