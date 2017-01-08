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В Израиле

Серия ночных аварий на дорогах Израиля, ранены четыре человека

время публикации: 02:18 | последнее обновление: 02:28 блог версия для печати фото
Серия ночных аварий на дорогах Израиля, ранены четыре человека

В результате трех ДТП, происшедших в ночь на воскресенье, 8 января, на дорогах Израиля, пострадали четыре человека.

В друзском населенном пункте Маджаль-Шамс на севере Голанских высот автомобиль совершил наезд на 17-летнюю девушку. Она получила тяжелые травмы и была вертолетом доставлена в хайфскую больницу РАМБАМ.

Водитель сбившего девушку автомобиля скрылся с места аварии, полиция ведет его поиск.

В аварии на трассе номер 471, возле Кирьят-Оно, были ранены два мотоциклиста. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили их в крайне тяжелом состоянии в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

В Хайфе автомобиль сбил 16-летнюю девушку. Пострадавшая госпитализирована в больнице РАМБАМ. Ее состояние оценивается врачами как "средней степени тяжести".

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