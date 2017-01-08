Минэкологии предупреждает о повышении уровня загрязнения воздуха в Негеве и Араве

Вечером 8 января министерство экологии распространило предупреждение о возможном повышении уровня загрязнения воздуха в Негеве и пустыне Арава из-за пыльной бури.

Специалисты министерства полагают, что в понедельник, 9 января, уровень загрязнения воздуха может существенно превысить норму. Ведомство рекомендует лицам, страдающим сердечными и легочными заболеваниями, а также пожилым людям, детям и беременным женщинам сократить время пребывания на улице.

Кроме того, населению рекомендуется воздерживаться от занятия спортом на открытом воздухе.