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В Израиле

Минэкологии предупреждает о повышении уровня загрязнения воздуха в Негеве и Араве

время публикации: 19:17 | последнее обновление: 19:17 блог версия для печати фото
Минэкологии предупреждает о повышении уровня загрязнения воздуха в Негеве и Араве

Вечером 8 января министерство экологии распространило предупреждение о возможном повышении уровня загрязнения воздуха в Негеве и пустыне Арава из-за пыльной бури.

Специалисты министерства полагают, что в понедельник, 9 января, уровень загрязнения воздуха может существенно превысить норму. Ведомство рекомендует лицам, страдающим сердечными и легочными заболеваниями, а также пожилым людям, детям и беременным женщинам сократить время пребывания на улице.

Кроме того, населению рекомендуется воздерживаться от занятия спортом на открытом воздухе.

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