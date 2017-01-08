Нир Баркат отменил запланированную на понедельник забастовку в Иерусалиме

В воскресенье, 8 января, мэр Иерусалима Нир Баркат сообщил об отмене запланированной на понедельник, 9 января, забастовке муниципальных служб и учебных заведений.

Забастовка была отменена после теракта в столичном районе Армон а-Нацив, в результате которого погибли четверо израильтян.

О том, что в понедельник, состоится забастовка Нир Баркат объявил в четверг, 5 января, на заседании руководства муниципалитета и представителей "Гистадрута". Причиной забастовки стал отказ минфина выделить городу дополнительно один миллиард шекелей. Вместо требуемой суммы минфин был готов перевести городу 600 миллионов.