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В Израиле

Нир Баркат отменил запланированную на понедельник забастовку в Иерусалиме

время публикации: 18:10 | последнее обновление: 18:10 блог версия для печати фото
На месте теракта. 8 января 2017 года

В воскресенье, 8 января, мэр Иерусалима Нир Баркат сообщил об отмене запланированной на понедельник, 9 января, забастовке муниципальных служб и учебных заведений.

Забастовка была отменена после теракта в столичном районе Армон а-Нацив, в результате которого погибли четверо израильтян.

О том, что в понедельник, состоится забастовка Нир Баркат объявил в четверг, 5 января, на заседании руководства муниципалитета и представителей "Гистадрута". Причиной забастовки стал отказ минфина выделить городу дополнительно один миллиард шекелей. Вместо требуемой суммы минфин был готов перевести городу 600 миллионов.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 января 2017 г.
9 января в Иерусалиме пройдет всеобщая забастовка, включающая учебные заведения







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