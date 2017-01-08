ЦАХАЛ расследует действия военнослужащих во время теракта в Иерусалиме

По данным предварительного расследования, которым руководит командир офицерской школы ЦАХАЛа БААД-1 полковник Янив Альалуф, как минимум двое военнослужащих предприняли попытку остановить террориста в иерусалимском районе Армон а-Нацив, открыв огонь на поражение.

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По данным радиостанции "Решет Бет", полковник Янив Альалуф не сопровождал военнослужащих во время поездки в Иерусалим. Он прибыл на место происшествия спустя несколько часов после теракта. Он отметил, что все военнослужащие прошли перед поездкой инструктаж на случай ЧП.

Ранее израильские СМИ сообщали, что террориста также пытался остановить гид Эйтан Ронед, сопровождавший группу военнослужащих. В интервью 10 каналу ИТВ http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1226796, он сообщил, что первым и единственным начал стрелять в террориста, потом к нему подключились военнослужащие. По его словам, если бы военнослужащие не были напуганы делом Эльора Азарии, террориста удалось бы остановить намного быстрее. Эту информацию в пресс-службе ЦАХАЛ пока не подтверждают.

Внутреннее расследование, в ходе которого проверяются действия военнослужащих в первые минуты после атаки, также проводится ЦАХАЛом. Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала интервью с одним из военнослужащих, остановивших террориста. Солдат, стоящий спиной к камере, рассказывает, что он с товарищами находился на смотровой площадке, когда они услышали звук удара, развернулись и увидели грузовик, который врезался в группу кадетов. По словам солдата, он и его товарищи сначала подумали, что речь идет об аварии. Но увидев, что водитель не остановился, осознали, что это - теракт. Солдаты побежали в сторону грузовика и открыли огонь по кабине.

Отметим, что пресс-служба ЦАХАЛа не уточняет, сколько военнослужащих стреляли в сторону грузовика, чтобы остановить террориста.