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В Израиле

Во время митинга на месте теракта задержаны двое активистов движения "Лахава"

время публикации: 21:36 | последнее обновление: 21:41 блог версия для печати фото
На месте теракта. 8 января 2017 года

На месте теракта в иерусалимском квартале Армон а-Нацив состоялся митинг, участники которого требовали от правительства решительных действий против терроризма.

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В этой акции принимали участие активисты крайне-правой организации "Лахава".

Пресс-служба полиции сообщила, что двое участников митинга вышли на дорогу, создавая препятствия для движения транспорта. После того, как они отказались требованию полицейских освободить проезжую часть, они были задержаны.

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