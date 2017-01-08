Во время митинга на месте теракта задержаны двое активистов движения "Лахава"

На месте теракта в иерусалимском квартале Армон а-Нацив состоялся митинг, участники которого требовали от правительства решительных действий против терроризма.

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В этой акции принимали участие активисты крайне-правой организации "Лахава".

Пресс-служба полиции сообщила, что двое участников митинга вышли на дорогу, создавая препятствия для движения транспорта. После того, как они отказались требованию полицейских освободить проезжую часть, они были задержаны.