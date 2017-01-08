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В Израиле

Теракт в Армон а-Нацив совершил житель Иерусалима, имевший израильское гражданство

время публикации: 14:32 | последнее обновление: 15:22 блог версия для печати фото
На месте теракта. 8 января 2017 года

Араб, совершивший теракт в районе Армон а-Нацив, являлся жителем одного из арабских кварталов Иерусалима, сообщил генеральный инспектор полиции Рони Альшейх.

- "Автомобильный теракт" в Иерусалиме. Фоторепортаж

Террорист, чье имя и возраст не опубликованы, имел израильское гражданство. Точное местожительство террориста запрещено к публикации в рамках запрета на публикацию подробностей расследования теракта.

В социальных сетях публикуется подробная информация, касающаяся террориста, со ссылкой на арабские источники.

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