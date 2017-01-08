СМИ: фигурантом "дела 2000" является владелец "Едиот Ахронот" Нони Мозес

В воскресенье, 8 января, корреспондент Второго канала ИТВ Гай Пелег сообщил, что бизнесмен, являющийся фигурантом "дела 2000", это владелец газеты "Едиот Ахронот" Нони Мозес. Он, так же как и премьер-министр Биньямин Нетаниягу, был допрошен полицией в качестве подозреваемого по этому делу.

Согласно опубликованной информации, Мозес и Нетаниягу встречались несколько месяцев назад. Как сообщает Второй канал ИТВ, в ходе встречи обсуждалась возможность согласия Нетаниягу на некие шаги, которые нанесут ущерб по изданию "Исраэль а-Йом", в чем в свою очередь заинтересован концерн "Едиот Ахронот". В частности, речь шла о возможности прекращения бесплатного распространения пятничного номера газеты.

Со своей стороны, Нони Мозес, якобы предлагал сменить редакционную линию своего издания. "Едиот Ахронот" на протяжении последних лет крайне резко критикует Нетаниягу. Из публикации Второго канала ИТВ неизвестно, пришли ли Нетаниягу и Мозес к какому-либо соглашению и было ли оно реализовано.

Как сообщала 8 января газета "Гаарец", аудиозапись беседы между Мозесом и Нетаниягу является главной уликой полиции по "делу 2000". До начала расследования аудиозапись находилась в распоряжении юридического советника правительства Авихая Мандельблита. Второй канал сообщает, что по мнению Мандельблита, доказательная база уголовного содержания этого дела крайне слаба, и оно находится в рамках дискуссии об общественной этике. Аналогичного мнения придерживается и государственный прокурор Шай Ницан. В то же время, высокопоставленные сотрудники прокуратуры полагают, что есть основа для подозрений в совершении противозаконных действий. После длительных дискуссий Мандельблит согласился с мнением своих подчиненных и дал согласие на начало полицейского расследования.