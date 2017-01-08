Нетаниягу и Либерман заявили, что иерусалимский террорист был вдохновлен ИГ

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Авигдор Либерман посетили место теракта в районе Армон а-Нацив в Иерусалиме, где заслушали доклад командующего Иерусалимским округом полиции генерал-майора Йорама Галеви.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу сообщил, что личность террориста установлена, и он, по словам Нетаниягу, был сторонником "Исламского государства". "Я только что провел совещание с министром обороны, начальником генерального штаба, главой ШАБАКа. Мы знаем, что речь идет о последовательности терактов, и, возможно, существует связь между терактами во Франции, Берлине, и теперь в Иерусалиме. Мы боремся с этим злом, и мы его победим", - заявил Нетаниягу. Он также сообщил, что в иерусалимском квартале Джабль Мукабр, в котором жил террорист, силы безопасности проводят операцию. Министр обороны Авигдор Либерман выразил соболезнования родным погибших. А также заявил: "Абсолютно очевидно, что этот теракт был совершен по одной единственной причине: потому что мы евреи и живем здесь, в Государстве Израиль. Другой причины нет. И не нужно искать оправдания - это случилось не из-за поселенческого движения и не из-за переговорного процесса. Это теракт, который был вдохновлен "Исламским государством". Мы видели подобное во Франции и Берлине, и, к моему огромному сожалению, увидели это сегодня в Иерусалиме. Мы будем вести войну против этого террора с помощью всех имеющихся у нас средств, и я уверен, что мы достигнем положительных результатов, уверен, что мы победим. "