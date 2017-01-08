Житель Иерусалима задержан по подозрению в подстрекательстве против Гади Айзенкота

Сотрудники иерусалимской полиции вечером в субботу, 7 января, задержали 33-летнего жителя столицы по подозрению в подстрекательстве против начальника генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота.

Подозреваемый принимал участие в демонстрации, проходившей 4 января возле здания военного суда в Тель-Авиве, когда там выносился вердикт по делу военнослужащего Эльора Азарии.

В ходе акции раздавались призывы к насилию в отношении Гади Айзенкота, по факту которых было начато полицейское расследование. В частности, поводом для расследования стала "кричалка" манифестантов: "Гади, остерегайся! Рабин скучает один".