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В Израиле

Житель Иерусалима задержан по подозрению в подстрекательстве против Гади Айзенкота

время публикации: 00:27 | последнее обновление: 00:27 блог версия для печати фото
Житель Иерусалима задержан по подозрению в подстрекательстве против Гади Айзенкота

Сотрудники иерусалимской полиции вечером в субботу, 7 января, задержали 33-летнего жителя столицы по подозрению в подстрекательстве против начальника генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота.

Подозреваемый принимал участие в демонстрации, проходившей 4 января возле здания военного суда в Тель-Авиве, когда там выносился вердикт по делу военнослужащего Эльора Азарии.

В ходе акции раздавались призывы к насилию в отношении Гади Айзенкота, по факту которых было начато полицейское расследование. В частности, поводом для расследования стала "кричалка" манифестантов: "Гади, остерегайся! Рабин скучает один".

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Житель Иерусалима задержан по подозрению в подстрекательстве против судей по делу Азарии







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