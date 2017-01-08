Прогноз погоды на 8 января: похолодание, дождь на севере, снегопад на Хермоне, пыльная буря на юге, шторм

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 8 января, будет холоднее, чем вчера, пыльная буря на юге, в южных и центральных районах – повышенная запыленность воздуха. Слабый дождь на севере, снегопад на Хермоне, вечером дожди и снегопад усилятся. В течение дня постепенное усиление ветра на побережье Средиземного моря, шторм.

В Иерусалиме – 3-10 градусов, в Тель-Авиве – 10-15, в Хайфе – 9-13, в Эйлате – 8-19. В Беэр-Шеве – 3-15, в Мицпе-Рамоне – 2-11, на побережье Мертвого моря – 11-22, в Ашкелоне – 11-16, в Ариэле – 4-10, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-15, на Голанских высотах – 5-11.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 250-500 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – западный (до 15 км/ч).

В понедельник – дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот, усиление ветра, повышенная запыленность воздуха на юге. Во вторник ожидается небольшое повышение температуры, незначительная облачность, возможен слабый дождь на севере, сильный восточный ветер в горных районах. В среду – дополнительное повышение температуры, малооблачно.