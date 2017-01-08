Пожар в гостинице в Цфате, пострадали 16 молодых людей

Утром в воскресенье, 8 января, в гостинице "Мецада" в Цфате вспыхнул сильный пожар. Согласно опубликованной информации, очаг пожара находился на верхних этажах гостиницы.

Из здания были эвакуированы 35 гостей. В результате пожара пострадали 16 молодых людей в возрасте 17-20 лет, находившихся в туристической поездке по северу страны. Они доставлены в больницу "Зив", где им оказана медицинская помощь.

Изначально повреждения, полученные двумя юношами, оценивались как тяжелые, однако после оказания им помощи, состояние потерпевших улучшилось, и в настоящий момент характеризуется как средней степени тяжести до легкого. Обстоятельства возникновения пожара неизвестны. Полиция ведет расследование.