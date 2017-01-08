Суд отклонил апелляцию прокуратуры на освобождение Баселя Ратаса из-под домашнего ареста

Окружной суд Лода отклонил апелляцию прокуратуры на решение об освобождении из-под стражи депутата Кнессета Баселя Ратаса (Объединенный арабский список).

Басель Ратас подозревается в передаче в тюрьму документов в обход администрации, запрещенном вносе аппаратуры, использовании имущества в террористических целях, обмане общественного доверия и получении благ незаконным путем при отягчающих вину обстоятельствах.

5 января суд отклонил просьбу прокуратуры о продлении срока домашнего ареста депутата. Прокуратура обжаловала это решение, настаивая на продлении срока его задержания под домашним арестом на 30 дней.

По условиям освобождения, Ратас не имеет права приближаться к объектам, находящимся в ведении службы охраны тюрем.

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит ознакомился с обвинительным заключением против Баселя Ратаса и одобрил его передачу в суд. Однако этого пока не было сделано.