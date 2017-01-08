8 января 2017 г.
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В Израиле

После теракта МАДА открывает пункты забора донорской крови

время публикации: 15:42 | последнее обновление: 15:44 блог версия для печати фото
После теракта МАДА открывает пункты забора донорской крови

После теракта в Иерусалиме служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила о дефиците крови для переливания и обратилась к израильтянам с призывом становиться донорами.

- "Автомобильный теракт" в Иерусалиме. Фоторепортаж

В 17:00 пункт забора крови откроется на улице а-Мем-Гимель в Иерусалиме. Пункт будет работать до 20:00.

Адреса пунктов забора крови в других городах можно узнать на сайте МАДА.

После теракта в иерусалимском районе Армон а-Нацив, в результате которого погибли четыре человека и 15 получили ранения, служба МАДА поставила в иерусалимские больницы 42 порции крови для переливания.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 января 2017 г.
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