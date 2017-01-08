Министры одобрили законопроект, запрещающий активистам "Шоврим Штика" посещать школы

Члены министерской комиссии по законодательству единогласно одобрили законопроект, запрещающий членам организаций, деятельность которых может привести к судебному преследованию израильских военнослужащих за рубежом, посещать учебные заведения и встречаться со школьниками.

Законопроект был разработан министром просвещения и главой партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннетом совместно с лидером партии "Еш Атид" Яир Лапид.

Эта законодательная инициатива позволяет министру просвещения определять критерии, по которым будет разрешаться или запрещаться работа правозащитных организаций в стенах школ.

Поводом для разработки этого закона стала деятельность организации "Шоврим Штика".

Отметим, что этот законопроект встретил резкую критику со стороны оппозиционных партий и левых организаций. Они обвинили Нафтали Беннета в желании скрыть от школьников правду о деятельности израильской армии.