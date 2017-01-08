8 января 2017 г.
последняя новость: 08:07
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:34 Из-за работ на площади Дизенгоф изменен порядок движения автотранспорта
07:02 ДТП на шоссе №1, 15 пострадавших
06:28 Группа верующих евреев посетила могилу Иегошуа Бин Нуна около Шхема
05:55 Прогноз погоды на 8 января: похолодание, дождь на севере, снегопад на Хермоне, пыльная буря на юге, шторм
02:18 Серия ночных аварий на дорогах Израиля, пострадали четыре человека
01:41 На Прибрежном шоссе произошло ДТП с участием восьми автомобилей
01:01 В сторону дома в кибуце на севере Израиля брошено взрывное устройство
00:27 Житель Иерусалима задержан по подозрению в подстрекательстве против Гади Айзенкота
23:40 ДТП в Иерусалиме: мужчина попал под трамвай
21:18 В Тель-Авиве прошла демонстрация за сохранение единства народа
В Израиле

ДТП на шоссе №1, 15 пострадавших

время публикации: 07:02 | последнее обновление: 07:07 блог версия для печати фото
ДТП на шоссе №1, 15 пострадавших

Утром в воскресенье, 8 января, на шоссе №1 перевернулся микроавтобус. Согласно опубликованной информации, авария произошла в районе развязки Бен Гурион в направлении Тель-Авива.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали первую помощь 15 пострадавшим. 14 человек получили легкие повреждения, состояние одного оценивается как средней степени тяжести. Потерпевших доставляют в медицинский центр "Шиба" и в больницу "Асаф а-Рофе" в Црифине.

Дорожная полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии. На месте образовались автомобильные пробки.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 января 2017 г.
Серия ночных аварий на дорогах Израиля, пострадали четыре человека
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 января 2017 г.
На Прибрежном шоссе произошло ДТП с участием восьми автомобилей







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 8 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017