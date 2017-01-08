ДТП на шоссе №1, 15 пострадавших

Утром в воскресенье, 8 января, на шоссе №1 перевернулся микроавтобус. Согласно опубликованной информации, авария произошла в районе развязки Бен Гурион в направлении Тель-Авива.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали первую помощь 15 пострадавшим. 14 человек получили легкие повреждения, состояние одного оценивается как средней степени тяжести. Потерпевших доставляют в медицинский центр "Шиба" и в больницу "Асаф а-Рофе" в Црифине.

Дорожная полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии. На месте образовались автомобильные пробки.