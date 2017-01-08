Из-за работ на площади Дизенгоф изменен порядок движения автотранспорта

В ночь на воскресенье, 8 января, вступили в силу изменения в правилах движения автомобилей и общественного транспорта в районе улицы Дизенгоф. Изменения связаны с работами, проводимыми на площади Дизенгоф.

Работы будут проводиться на протяжении десяти дней, и на этот период полиция блокировала движение по улице Дизенгоф на участке между улицами Фришман и Бар Кохба, а также съезд с площади Дизенгоф к улицам Райнес и Пинскер. Также прекращено движение по улице Дизенгоф в северном направлении от улицы Кинг Джордж и до улицы Черняховски за исключением въезда на паркинг Center. В обратном направлении движение открыто.

Перекресток улиц Дизенгоф и Арлозоров будет блокирован в южном направлении. Движение по улице Дизенгоф в западном направлении на участке между улийами Ибн Гвироль и Йосеф Элиягу будет блокировано, но открыто в обратном направлении. Изменен порядок движения по улице Эстер а-Малка на участке между улицами Шломит и Райнес, и движение на участке между улицами Райнес и Дизенгоф станет двусторонним. Движение по улице Райнес на участке между улицей Эстер а-Малка и площадью Дизенгоф также станет двусторонним, и таким же станет движение по улице Пинскер на участке между улицей Бейлинсон и площадью Дизенгоф.