8 января 2017 г.
последняя новость: 08:07
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:34 Из-за работ на площади Дизенгоф изменен порядок движения автотранспорта
07:02 ДТП на шоссе №1, 15 пострадавших
06:28 Группа верующих евреев посетила могилу Иегошуа Бин Нуна около Шхема
05:55 Прогноз погоды на 8 января: похолодание, дождь на севере, снегопад на Хермоне, пыльная буря на юге, шторм
02:18 Серия ночных аварий на дорогах Израиля, пострадали четыре человека
01:41 На Прибрежном шоссе произошло ДТП с участием восьми автомобилей
01:01 В сторону дома в кибуце на севере Израиля брошено взрывное устройство
00:27 Житель Иерусалима задержан по подозрению в подстрекательстве против Гади Айзенкота
23:40 ДТП в Иерусалиме: мужчина попал под трамвай
21:18 В Тель-Авиве прошла демонстрация за сохранение единства народа
В Израиле

Из-за работ на площади Дизенгоф изменен порядок движения автотранспорта

время публикации: 07:34 | последнее обновление: 07:34 блог версия для печати фото
Из-за работ на площади Дизенгоф изменен порядок движения автотранспорта

В ночь на воскресенье, 8 января, вступили в силу изменения в правилах движения автомобилей и общественного транспорта в районе улицы Дизенгоф. Изменения связаны с работами, проводимыми на площади Дизенгоф.

Работы будут проводиться на протяжении десяти дней, и на этот период полиция блокировала движение по улице Дизенгоф на участке между улицами Фришман и Бар Кохба, а также съезд с площади Дизенгоф к улицам Райнес и Пинскер. Также прекращено движение по улице Дизенгоф в северном направлении от улицы Кинг Джордж и до улицы Черняховски за исключением въезда на паркинг Center. В обратном направлении движение открыто.

Перекресток улиц Дизенгоф и Арлозоров будет блокирован в южном направлении. Движение по улице Дизенгоф в западном направлении на участке между улийами Ибн Гвироль и Йосеф Элиягу будет блокировано, но открыто в обратном направлении. Изменен порядок движения по улице Эстер а-Малка на участке между улицами Шломит и Райнес, и движение на участке между улицами Райнес и Дизенгоф станет двусторонним. Движение по улице Райнес на участке между улицей Эстер а-Малка и площадью Дизенгоф также станет двусторонним, и таким же станет движение по улице Пинскер на участке между улицей Бейлинсон и площадью Дизенгоф.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 8 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017