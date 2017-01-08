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Скончались два человека, пострадавшие в результате аварии на шоссе №471

время публикации: 09:51 | последнее обновление: 10:00 блог версия для печати фото
Скончались два человека, пострадавшие в результате аварии на шоссе №471

Утром в воскресенье, 7 января, в медицинском центре "Шиба" (Тель а-Шомер) скончались два мотоциклиста, пострадавшие в результате аварии в районе развязки Бар Илан.

Авария произошла поздним вечером 7 января. Мотоцикл, на котором двое молодых людей, жители Эльада, направлялись на вечеринку, по невыясненной причине соскользнул с моста Бар-Илан и упал на шоссе №4. 22-летний Нирэль Коэн и 19-летний военнослужащий ЦАХАЛа Йоси Мизрахи получили тяжелые повреждения.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали им первую помощь, а затем доставили в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомер. Там медики несколько часов боролись за жизнь молодых людей, однако были вынуждены констатировать смерть.

Полиция расследует обстоятельства аварии.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 января 2017 г.
Серия ночных аварий на дорогах Израиля, пострадали четыре человека







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