Впервые репатриант из СССР может стать судьей Верховного суда

В феврале комиссия по назначению судей должна выбрать двух новых членов Верховного суда. В понедельник, 8 января, министерство юстиции опубликовало имена кандидатов. Среди них уроженец СССР профессор Алекс Штейн.

Профессор Штейн репатриировался в Израиль из СССР в 1973 году. Окончил школу, отслужил срочную службу в ЦАХАЛе, а затем поступил на юридический факультет Еврейского университета в Иерусалиме. Стажировался в отделе прокуратуры по расследованию уголовных преступлений у судьи Верховного суда Менахема Эйлона. Получил докторскую степень в Великобритании и вернулся в Еврейский университет на должность преподавателя. В 2002 году был легко ранен во время теракта в кафе "Фрэнк Синатра" в иерусалимском университете. После женитьбы на израильтянке, проживающей в США, переехал в Америку.

Считается одним из ведущих специалистов в мире в области уголовного права, деликта (правонарушения), медицинской халатности, экономических аспектов права и теории юриспруденции. Придерживается консервативных взглядов, выступая за ограничения вмешательства суда в решения законодательной и исполнительной властей.

Опубликовал четыре книги и десятки статей. В настоящий момент является преподавателем в Бруклинской школе юриспруденции.

По словам приближенных министра юстиции Айелет Шакед, профессор Штейн является одним из приоритетных кандидатов главы минюста на место в Верховном суде. Айелет Шакед заинтересована также в продвижении кандидатур профессора Гиди Сапира и судьи Рама Винограда.

Среди кандидатов и заместитель председателя тель-авивского окружного суда Халед Кабуб, специализирующийся в экономическом праве. Если он будет избран, то впервые араб-мусульманин займет место в Верховном суде.

В состав комиссии по назначению судей входят девять человек: два министра, одним из которых является министр юстиции Айелет Шакед, возглавляющая комиссию. Вторым министром в комиссии в настоящий момент является министр финансов Моше Кахлон. Членами комиссии являются также два депутата (в настоящий момент это Нурит Корен ("Ликуд") и Роберт Илатов (НДИ)), два представителя коллегии адвокатов (глава коллегии Эфи Навэ и адвокат Илана Секер) и трое судей Верховного суда (председатель высшей судебной инстанции Израиля Эстер Хайют и судьи Йорам Данцигер и Ханан Мельцер).

Для утверждения назначения в Верховный суд кандидат нуждается в поддержке семи из девяти членов комиссии. Такой порядок был установлен в 2008 году после того, как министр Гидеон Саар при поддержке тогдашнего министра юстиции Даниэля Фридмана провел законопроект, отменивший порядок, который существовал до этого, и согласно которому для утверждения кандидатуры было достаточно простого большинства.

Полный список кандидатов в Верховный суд:

Судья Йонатан Авраам Адвокат Цион Амир Профессор Ифат Битон Судья Офер Гроскопф Судья Коби Варди Адвокат Эяль Инон Адвокат Эльдад Кореш Судья Игаль Марзель Судья Моше Соболь Профессор Гидеон Сапир Судья Ашер Кола Судья Шауль Шохат Адвокат Нати Симхони Судья Михаль Агмон-Гонен Судья Тамар Базак-Раппопорт Адвокат Боаз Бен-Цур Судья Рам Виноград Адвокат Барак Таль Судья Халед Кабуб Адвокат Орна Лин Судья Гилад Нойтель Судья Рон Соколь Судья Асаф Познер Судья Рут Ронен Профессор Алекс Штейн





