18+
8 января 2018 г.
последняя новость: 18:21
Жену Аршавина сняли с самолета
Салат омолаживает мозг на 11 лет
Что такое сапиосексуальность
Сочные лепешки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:11 Суд "Ликуда" отклонил требование об исключении из партии Шарен Аскель
17:39 Иегуда Глик получил письмо с соболезнованиями от палестинского врача
17:00 Работницы секс-индустрии выступили на межминистерской комиссии Кнессета
16:39 Кнессет приступает к обсуждению закона "о магазинах". Предварительный расклад сил
15:24 Четыре человека задержаны по подозрению в коррупции в местном совете Туран
15:19 Министерство алии и интеграции опубликовало отчет о репатриации в 2017 году
14:28 Реформа системы образования: 10 дней занятий во время Хануки и Песаха
13:52 Государство продвигает санкции против полигамных бедуинских семей
12:55 Внимание, розыск: пропала несовершеннолетняя Алиса Юсифова из Маалота
12:19 Военнослужащий получил травмы после "каменной атаки" ультраортодоксов в Бейт-Шемеше
В Израиле

СМИ и соцсети в жизни русскоязычных израильтян. Новый опрос NEWSru.co.il

время публикации: 07:07 | последнее обновление: 07:07 блог версия для печати фото
СМИ и соцсети в жизни русскоязычных израильтян. Новый опрос NEWSru.co.il
СМИ и соцсети в жизни русскоязычных израильтян. Новый опрос NEWSru.co.il
СМИ и соцсети в жизни русскоязычных израильтян. Новый опрос NEWSru.co.il

Редакция NEWSru.co.il проводит очередной опрос по теме "Средства массовой информации и социальные сети в жизни русскоязычных израильтян". Подобные опросы мы проводили в 2008-2016 годах. Нынешний опрос несколько отличается от тех, что проводились в прошлые годы.

– СМИ и соцсети в жизни русскоязычных израильтян. Принять участие в опросе
(вам предстоит ответить на 25 вопросов)

За последние два года (прошедшие со времени предыдущего подобного опроса) на израильском медиа-рынке произошли заметные изменения. Реформа государственного и коммерческого телевидения привела к перемене названий и номеров каналов. Было реформировано и государственное радиовещание: в частности, на месте привычного радио "Рэка" возникла радиостанция "Кан Рэка", несколько изменились состав ведущих и сетка передач. Появились новые передачи на 9-м телеканале, некоторые передачи ушли в прошлое. Возник новый онлайн-ресурс Vesty.co.il, но перестала ежедневно выходить газета "Вести", превратившаяся в еженедельник. Был закрыт сайт IzRus, ранее приобретенный издательским домом "Едиот Ахронот". Был запущен информационно-аналитический сайт Detaly.co.il.

Новый опрос позволит выявить, как изменились предпочтения нашей аудитории за последнее время.

По итогам опроса будут составлены рейтинги телеканалов, радиостанций, газет и интернет-сайтов. NEWSru.co.il, по понятным причинам, в рейтинге не участвует. По оценке SimilarWeb, наш сайт является самым популярным русскоязычным новостным интернет-ресурсом Израиля. В ходе опроса мы рассчитываем определить, какие еще сайты регулярно посещают наши читатели.

В этом году мы отказались от "рейтинга блогеров", но выясним в ходе опроса, какие популярные русскоязычные сообщества в Facebook привлекают наших читателей (из рейтинга исключены политические и заведомо коммерческие сообщества).

В данном опросе иногда будут звучать вопрос о том, насколько регулярно вы что-то смотрите, слушаете, читаете. Договоримся заранее: если это не уточнено, то "регулярно" – не реже, чем один раз в неделю.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 8 января 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018