СМИ и соцсети в жизни русскоязычных израильтян. Новый опрос NEWSru.co.il

Редакция NEWSru.co.il проводит очередной опрос по теме "Средства массовой информации и социальные сети в жизни русскоязычных израильтян". Подобные опросы мы проводили в 2008-2016 годах. Нынешний опрос несколько отличается от тех, что проводились в прошлые годы.

– СМИ и соцсети в жизни русскоязычных израильтян. Принять участие в опросе

(вам предстоит ответить на 25 вопросов)

За последние два года (прошедшие со времени предыдущего подобного опроса) на израильском медиа-рынке произошли заметные изменения. Реформа государственного и коммерческого телевидения привела к перемене названий и номеров каналов. Было реформировано и государственное радиовещание: в частности, на месте привычного радио "Рэка" возникла радиостанция "Кан Рэка", несколько изменились состав ведущих и сетка передач. Появились новые передачи на 9-м телеканале, некоторые передачи ушли в прошлое. Возник новый онлайн-ресурс Vesty.co.il, но перестала ежедневно выходить газета "Вести", превратившаяся в еженедельник. Был закрыт сайт IzRus, ранее приобретенный издательским домом "Едиот Ахронот". Был запущен информационно-аналитический сайт Detaly.co.il.

Новый опрос позволит выявить, как изменились предпочтения нашей аудитории за последнее время.

По итогам опроса будут составлены рейтинги телеканалов, радиостанций, газет и интернет-сайтов. NEWSru.co.il, по понятным причинам, в рейтинге не участвует. По оценке SimilarWeb, наш сайт является самым популярным русскоязычным новостным интернет-ресурсом Израиля. В ходе опроса мы рассчитываем определить, какие еще сайты регулярно посещают наши читатели.

В этом году мы отказались от "рейтинга блогеров", но выясним в ходе опроса, какие популярные русскоязычные сообщества в Facebook привлекают наших читателей (из рейтинга исключены политические и заведомо коммерческие сообщества).

В данном опросе иногда будут звучать вопрос о том, насколько регулярно вы что-то смотрите, слушаете, читаете. Договоримся заранее: если это не уточнено, то "регулярно" – не реже, чем один раз в неделю.