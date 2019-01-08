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В Израиле

В Израиле провожают Моше Аренса

время публикации: 15:21 | последнее обновление: 15:29 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу на кладбище в Савьоне
Моше (Миша) Аренс
Реувен Ривлин на кладбище в Савьоне

Глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу, президент Израиля Реувен Ривлин и еще сотни человек пришли проводить в последний путь бывшего министра иностранных дел и обороны Моше Аренса, который скончался 7 января в возрасте 93 лет.

Аренса похоронили на кладбище в Савьоне.

"Государство Израиль прощается сегодня с великим лидером, а я прощаюсь с учителем и любимым другом, душа которого навсегда связана с моей", - сказал на похоронах Биньямин Нетаниягу.

Моше (Миша) Аренс родился в Литве в 1925 году. Когда ему было полтора года, семья переехала в Ригу. В 1939 году эмигрировал с семьей в США, где служил в армии в 1944 – 1946 году, а затем приобрел специальность инженера.

В 1948 году репатриировался в Израиль. В 1962-1971 году был генеральным директором концерна "Таасия авирит" и участвовал в проектировании самолета "Арава". В 1971 году получил премию за вклад в безопасность государства Израиль.

Впервые Аренс был избран в Кнессет в 1974 году от партии "Херут". В 1977 году был переизбран от "Ликуда" и голосовал против Кемп-Дэвидских соглашений с Египтом. В 1982 году был назначен послом Израиля в США, а год спустя сменил Ариэля Шарона на посту министра обороны. После выборов 1984 года стал министром без портфеля в правительстве национального единства, но в 1987 году подал в отставку в знак протеста против сворачивания проекта "Лави".

С декабря 1988 года был министром иностранных дел, а в апреле 1990 года вернулся на пост министра обороны. Во время войны в Заливе продвигал возможность операции ЦАХАЛа в западном Ираке, однако этот проект был заблокирован премьер-министром Ицхаком Шамиром.

После поражения "Ликуда" на выборах 1992 года, Аренс покинул Кнессет и политическую жизнь. В 1998 году выдвинул свою кандидатуру на праймериз в "Ликуде" против Биньямина Нетаниягу, политическим отцом которого считается.

В последние годы Аренс публиковал статьи на актуальные темы в газете "Гаарец" и выступал с публичными заявлениями.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 января 2019 г.
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