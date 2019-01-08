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Глава ШАБАКа предупредил о возможном вмешательстве иностранного государства в израильские выборы

время публикации: 20:34 | последнее обновление: 22:17 блог версия для печати фото
Глава общей службы безопасности Израиля Надав Аргаман
Глава ШАБАКа предупредил о возможном вмешательстве иностранного государства в израильские выборы

Глава общей службы безопасности Израиля Надав Аргаман предупредил о событии, которое может произойти в ближайшее время и повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Израиле.

Это заявление было сделано 7 января в ходе конференции в Тель-Авивском университете, в которой принимали участие несколько десятков человек.

Служба новостей телекомпаний "Решет" и "Кешет" сообщает, что Аргаман заявил о возможной попытке вмешаться в выборы со стороны иностранного государства.

"Я не знаю, в пользу кого, но вмешательство произойдет", - цитируют Аргамана.

Информация о заявлении главы ШАБАКа была сначала запрещена цензурой, однако под давлением новостной службы компаний “Кешет” и “Решет” запрет был снят.

Партия "Эрец Хадаша" обратилась к председателю Центральной избирательной комиссии судьбе Ханану Мельцеру провести экстренное заседание для обсуждения возможного вмешательства со стороны в парламентские выборы.

В ноябре 2018 года министерство иностранных дел Израиля обратилось к журналистам с просьбой тщательнее проверять информацию, которую они получают через сервис Twitter. Тогда газета The Jerusalem Post писала, что специалисты исследовательского отдела МИДа в течение девяти месяцев изучали механизм распространения фейковых новостей в ивритском сегменте социальных сетей. Издание упоминает, что один из последних "фейков" касался якобы еврейских корней Дональда Трампа.

МИД предупреждал, что распространители фейковых новостей пытаются повлиять на общественное мнение в Израиле и пользуются теми же методами, которые использовались во время выборов в США и Франции, во время референдума "Брекситу" в Великобритании.

Распространители "фейков" публикуют на поддельном сайте статью со скандальной или "интересной" информацией, а затем с фиктивного аккаунта в Twitter отправляют израильским журналистам ссылку на статью. Ссылка журналистам приходит либо в личном сообщении, либо в качестве реакции на "твитт". JP сообщало, что министерству иностранных дел удалось добиться закрытия 142 аккаунтов в Twitter, через которые распространялась ложная информация.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 ноября 2018 г.
МИД Израиля: сотни фейковых аккаунтов на Twitter используются, чтобы повлиять на мнение израильтян





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