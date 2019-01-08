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Метеорологи: "пик" бури придется на ночь на 9 января

время публикации: 18:00 | последнее обновление: 18:52 блог версия для печати фото
Метеорологи: "пик" бури придется на ночь на 9 января
Метеорологи: "пик" бури придется на ночь на 9 января
Метеорологи: "пик" бури придется на ночь на 9 января

Согласно прогнозу метеорологической службы Израиля, в ночь на 9 января зимняя буря достигнет своего "пика". Уже вечером 8 января температура воздуха опустится, усилятся дожди, которые будут сопровождаться грозами. Порывы ветра достигнут 90 км/ч.

Возможен снег на холмах в центре страны и прибрежных районах (на высоте более 800 метров над уровнем моря). Мокрый снег также возможен в Иерусалиме (на высоте более 900 метров над уровнем моря).

На сайте мэрии Иерусалима сообщается, что после получения уточненного прогноза погоды на ближайшие часы муниципальные службы были приведены в состояние повышенной готовности. Мэр Моше Леон отдал распоряжение подготовиться к оказанию помощи лицам, не имеющим постоянного места жительства, а также старикам. Будет увеличено количество телефонистов, обслуживающих "горячую линию" муниципалитета (телефон 106).

Столичная мэрия рекомендовала жителям города и учреждениям убедиться, что антенны и солнечные бойлеры закреплены надежно и выдержат порывы ветра. Также следует проверить целостность крыш, надежность окон и системы жалюзи, очистить сливы рядом с домом, проверить водосточную систему. Необходимо убрать с балконов и крыш предметы, которые могут быть унесены сильным ветром.

По данным метеорологической службы, за последние дни в районе Кинерета выпало около 85 мм осадков, уровень воды в озере повысился на 8 см.

Во второй половине дня 8 января толщина снежного покрова в районе нижней площадки подъемника на Хермоне составила 90 см. В среду, 9 января, горнолыжный курорт будет закрыт для посетителей.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.



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