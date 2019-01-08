ШАБАК: У нас имеются инструменты для пресечения попыток иностранного вмешательства в выборы

Общая служба безопасности распространила заявление, в котором говорится: "у государства Израиля и разведывательного сообщества имеются инструменты и возможности для выявления, мониторинга и пресечения попыток иностранного вмешательства в выборы. Силы безопасности способны обеспечить проведение свободных демократических выборов в Израиле".

Это заявление было опубликовано после того, как новостная служба телеканалов "Кешет" и "Решет" процитировала вчерашнее выступление главы общей службы безопасности Надава Аргамана на конференции в Тель-Авивском университете. На мероприятии, на котором присутствовали десятки людей, он заявил об угрозе вмешательство иностранного государства в парламентские выборы. "Я не знаю, в пользу кого, но вмешательство произойдет", - цитируют Аргамана.

Информация о заявлении главы ШАБАКа была сначала запрещена цензурой, однако под давлением новостной службы компаний “Кешет” и “Решет” запрет был снят.