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В Израиле

ШАБАК: У нас имеются инструменты для пресечения попыток иностранного вмешательства в выборы

время публикации: 8 января 2019 г., 23:40 | последнее обновление: 8 января 2019 г., 23:40 блог версия для печати фото
ШАБАК: У нас имеются инструменты для пресечения попыток иностранного вмешательства в выборы
ШАБАК: У нас имеются инструменты для пресечения попыток иностранного вмешательства в выборы
Надав Аргаман

Общая служба безопасности распространила заявление, в котором говорится: "у государства Израиля и разведывательного сообщества имеются инструменты и возможности для выявления, мониторинга и пресечения попыток иностранного вмешательства в выборы. Силы безопасности способны обеспечить проведение свободных демократических выборов в Израиле".

Это заявление было опубликовано после того, как новостная служба телеканалов "Кешет" и "Решет" процитировала вчерашнее выступление главы общей службы безопасности Надава Аргамана на конференции в Тель-Авивском университете. На мероприятии, на котором присутствовали десятки людей, он заявил об угрозе вмешательство иностранного государства в парламентские выборы. "Я не знаю, в пользу кого, но вмешательство произойдет", - цитируют Аргамана.

Информация о заявлении главы ШАБАКа была сначала запрещена цензурой, однако под давлением новостной службы компаний “Кешет” и “Решет” запрет был снят.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 января 2019 г.
Глава ШАБАКа предупредил о возможном вмешательстве иностранного государства в израильские выборы





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