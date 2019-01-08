Госпрокуратура в ответ на речь Нетаниягу: "Все действия продиктованы профессиональными мотивами"

Государственная прокуратура опубликовала официальный ответ на заявление премьер-министра, сделанное им накануне по поводу процесса следствия по его делам.

"Все действия, касающиеся расследования подозрений в отношении премьер-министра, совершались основательно и профессионально. Процесс следствия проходил в сопровождении главы экономического и налогового отдела прокуратуры тель-авивского округа под наблюдением государственного прокурора и юридического советника правительства. Все действия совершались исключительно исходя из профессиональных соображений и преследовали единственную цель: выяснение истины. Со стороны правоохранительных органов было бы недостойным комментировать в СМИ те или иные действия или свидетельства, и уж во всяком случае на данном этапе. Исходя их этого, мы не собираемся касаться сути дела. Изучение материалов следствия ведется в эти дни юридическим советником правительства, государственным прокурором и их подчиненными. Эта работа ведется профессионально, в соответствии с ясными нормами. Такая работа не делается и не может делаться посредством СМИ".

Накануне в своем выступлении, которое было анонсировано как драматическое, премьер-министр подверг резкой критике ход следствия по его делам, а также тот факт, что ему было отказано в требовании организовать очную ставку с государственными свидетелями. Нетаниягу повторил свое требование и предложил провести такую очную ставку в прямом эфире. "Мне нечего скрывать, и я уверен в своей правоте на 4000%", - сказал глава правительства.

По мнению комментаторов, выступление Нетаниягу преследовало целью повлиять с одной стороны на юридического советника правительства и попытаться все же добиться отсрочки публикации заключения Мандельблита, а с другой стороны получить поддержку избирателей, представив себя жертвой преследований со стороны юридической системы.

Большинство телеканалов показало выступление Нетаниягу полностью. Канал "Эсер" прервал трансляцию посередине выступления премьера.