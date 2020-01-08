Нагария затоплена и отрезана от остальной части страны

Нагария оказалась отрезанной от остальной части страны в результате сильных осадков. За несколько часов в Нагарии выпало 80 миллиметров дождя. Дренажные системы города не справились с такой массой воды. Дороги на Нагарию перекрыты полицией.

Протекающий через город ручей Гаатон вышел из берегов, дороги затоплены, пожарные и спасатели проверяют снесенные потоками воды машины. На месте работают аквалангисты и тяжелая техника.

Как сообщалось ранее, муниципалитет Нагарии опубликовал сообщение, согласно которому местным жителям не рекомендуется выходить на улицы.

В городе закрыты школы и детские сады. Пожарные и спасатели эвакуировали детей и педсостав одного из детских садов города.

Первоначальная информация о пропавшем ребенке не подтвердилась. 32-летнему мужчине удалось помочь женщине и ребенку выйти из затопленной машины и эвакуироваться, но сам был унесен потоком. Вскоре его тело было найдено без признаков жизни.

Значительные затопления зарегистрированы также в Акко и Хайфе. Мэрия Акко призвала родителей, дети которых находятся в детских садах, забрать их пораньше, в связи с опасениями ухудшения обстановки.

Из-за затопления участка железнодорожных путей на несколько часов было прервано движение поездов к северу от станции Хайфа Мерказ а-Шмона.

Шоссе 70 перекрыто между перекрестками Кабри и Ошрат в обоих направлениях. Шоссе 89 перекрыто между перекрестками Мирон и Эйн-Зейтим в обоих направлениях. Шоссе 22 перекрыто от развязки Ядин в направлении Хайфы.

Также полиция перекрыло движение по шоссе номер 4 перекрыто от Акко в северном направлении.

В Западной Галилее спасатели эвакуировали из ручья Бейт а-Эмек автомобиль с двумя пассажирами, состояние которых оценивается как легкое.





