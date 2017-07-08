Семья Адара Голдина: "Мы ничего не знаем о возможной сделке с ХАМАС"

Вечером в субботу, 8 июля, семья военнослужащего ЦАХАЛа Адара Голдина, чье тело удерживается террористами ХАМАС в Газе, распространила заявление по поводу публикаций о возможной сделке с исламистами.

В заявлении говорится, что семье офицера ничего не известно о параметрах возможной сделки и о самом ее факте.

"На протяжении минувших трех лет мы живем между надеждами и разочарованиями. Нам ничего не известно о какой-либо сделке, и мы продолжаем молиться о скорейшем возвращении нашего сына и брата в Израиль, в лоно семьи".

Родственники Адара Голдина отметили также, что они получают информацию исключительно из официальных источников в Израиле. "Нам нельзя играть на руку ХАМАС", - говорится в заявлении.

Ранее ливанская газета "Аль-Акбар" сообщила, что Израиль и ХАМАС как никогда близки к осуществлению первого этапа сделки по возвращению тел военнослужащих ЦАХАЛа Адара Голдина и Орона Шауля, признанных погибшими во время операции "Нерушимая скала", а также трех израильских граждан, Аверу (Авраама) Менгисту, Хишама ас-Сайяда и Джумаа Ибрахима Абу Ганима.

Сделка, если она состоится, будет осуществлена при посредничестве России, Египта и Организации Объединенных Наций.

Что касается руководства ХАМАС, то оно настаивает на освобождении всех террористов, выпущенных на свободу в рамках "сделки Шалита", и вновь арестованных в период с 2011 года.

Вечером 8 июля палестинские источники прокомментировали информацию о возможной сделке, заявив, что до сих пор нет никакого прорыва в непрямых переговорах между сторонами. По словам источников, большие проблемы существуют как в переговорах об осуществлении как первого этапа сделки (возвращения тел военнослужащих), так и второго (возвращения в Израиль гражданских лиц, удерживаемых в Газе).