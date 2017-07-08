Возле дома юридического советника правительства состоялась очередная демонстрация

Вечером в субботу, 8 июля, возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита в Петах-Тикве состоялась очередная демонстрация.

В акции приняли участие несколько сотен человек, которые протестовали против того, что называли затягиванием расследования в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и его супруги Сары Нетаниягу. столкновениях с полицией в ходе митинга не сообщается. По свидетельству очевидцев, на одном из плакатов на митинге написано: "Биби виновен пока не доказано его алиби"

Этим митинги проводятся на исходе каждого шаббата. На протяжении нескольких недель полиция запрещала проведение митингов в непосредственной близости от дома юридического советника правительства, однако позднее запрет был снят.