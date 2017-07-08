Прогноз погоды на 8 июля: переменная облачность, небольшое повышение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 8 июля, температура воздуха немного повысится. Переменная облачность. В начале недели ожидается шарав.

В Иерусалиме – 21-31 градусов, в Тель-Авиве – 24-31, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 28-39. В Беэр-Шеве – 22-35, в Мицпе-Рамоне – 20-33, на побережье Мертвого моря – 30-38, в Ашкелоне – 26-30, в Ариэле – 19-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-38, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды в Средиземном море – 29 градусов, высота волн – 80-110 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В субботу – дополнительное потепление. Температура станет выше среднесезонной. В понедельник-вторник - шарав.