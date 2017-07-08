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Семья Орона Шауля, захваченного ХАМАС, обратилась к премьер-министру Нетаниягу

время публикации: 19:59 | последнее обновление: 20:01 блог версия для печати фото
Семья Орона Шауля, захваченного ХАМАС, обратилась к премьер-министру Нетаниягу

В субботу, 8 июля, ливанская газета "Аль-Акбар" сообщила, что Израиль и ХАМАС как никогда близки к осуществлению первого этапа сделки по возвращению тел военнослужащих ЦАХАЛа Адара Голдина и Орона Шауля, признанных погибшими во время операции "Нерушимая скала", а также трех израильских граждан, Аверу (Авраама) Менгисту, Хишама ас-Сайяда и Джумаа Ибрахима Абу Ганима.

Вечером в тот же день семья военнослужащего Орона Шауля обратилась к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с призывом не бросать их сына, сержанта ЦАХАЛа, захваченного ХАМАС.

"Для нас операция "Нерушимая скала" не завершена, с тех пор наша жизнь превратилась в ад… Если вы знали, как отправить его защищать граждан Израиля, вы должны знать, как вернуть его домой", - говорится в заявлении семьи Шауль.

Напомним, 14 июня в Кнессете состоялось заседание группы, члены которой оказывают давление на правительство, добиваясь возвращения в Израиль тел Адара Голдина и Орона Шауля. На заседание также были приглашены родители военнослужащих. Мать Орона Шауля, Захава, прийти не смогла из-за плохого самочувствия.

5 июня Орону Шаулю исполнилось бы 23 года. На церемонии, которая проводилась друзьями и родственниками военнослужащего в этот день, Захава Шауль рассказала, что ЦАХАЛ и военный раввинат до сих пор не ознакомили ее с данными, на основании которых ее сын был признан погибшим, в то же время ХАМАС утверждает, что Орон жив.

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