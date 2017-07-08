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В Израиле

Полиция вернула женщине телефон, украденный у нее двумя жителями территорий

время публикации: 16:58 | последнее обновление: 17:23 блог версия для печати фото
Полиция вернула женщине телефон, украденный у нее двумя жителями территорий

В субботу, 8 июля, в иерусалимском районе Гива Царфатит, двое молодых людей на мотоцикле вырвали из рук женщины мобильный телефон, сообщает Mivzak Live.

После того, как в полицию поступил сигнал о происшествии, сотрудники правоохранительных органов начали активные поиски преступников. Вскоре они были обнаружены на площади Рас аль-Амуд.

Полиция установила, что похитители телефона – двое жителей территорий. В ходе досмотра их вещей был найден аппарат, принадлежащий женщине, обратившейся в полицию.

Молодые люди были задержаны, а мобильный телефон возвращен его владелице, которая выразила благодарность полиции за проявленную оперативность.



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